Come diventare addetti all’accoglienza del Gran Premio di Monaco 2025?

Siete appassionati di sport motoristici e sognate di partecipare a un evento di fama mondiale? L’Automobile Club di Monaco ha aperto le candidature per diventare addetti all’accoglienza all’82° Gran Premio di Formula 1, che si svolgerà da giovedì 22 a domenica 25 maggio. Scoprite come partecipare a questa esperienza unica.

Il Gran Premio di Monaco è un evento leggendario che attira ogni anno l’élite dello sport automobilistico. Per supportare questo evento eccezionale, l’ACM è alla ricerca di addetti all’accoglienza seri, motivati ed entusiasti. È la vostra opportunità di vivere in prima persona una delle competizioni più prestigiose del mondo.

I requisiti di ammissione

Per essere idonei, i candidati devono rispondere ad alcune condizioni:

Avere tra i 18 e i 60 anni.

Essere in buone condizioni fisiche per poter svolgere i compiti sul campo.

Parlare francese e comprendere l’inglese o altre lingue straniere è un plus.

Essere residenti nel Principato o nei comuni limitrofi.

Inoltre, è richiesta la completa disponibilità per tutta la durata degli eventi, sia l’E-Prix di Monaco che il Gran Premio di Formula 1.

Una giornata di presentazione obbligatoria

Per candidarsi è necessario partecipare a una giornata di presentazione obbligatoria, che si terrà mercoledì 12 o sabato 15 marzo 2025, tra le 13:00 e le 18:00. L’evento si svolgerà presso il bungalow di rue Suffren Raymond, vicino alla Sûreté Publique. Sarà il momento giusto per porre le vostre domande e scoprire in cosa consiste il lavoro.

Iscrivetevi subito!

Le candidature per il Gran Premio di Monaco 2025 e per l’E-Prix sono già aperte. Non lasciatevi scappare l’opportunità unica di vivere l’evento come membro del Contrôle Général dell’ACM. Cliccate qui per iscrivervi.

