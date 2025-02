Comment devenir contrôleur ou placeur au Grand Prix de Monaco 2025 ?

Vous êtes passionné par le sport automobile et rêvez de participer à un événement mondialement reconnu ? L’Automobile Club de Monaco a ouvert les candidatures pour devenir contrôleur ou placeur lors du 82e Grand Prix de Formule 1, qui aura lieu du jeudi 22 au dimanche 25 mai. Découvrez comment rejoindre cette aventure unique.

Le Grand Prix de Monaco est un événement mythique où l’élite du sport automobile se donne rendez-vous chaque année. Pour accompagner cet événement exceptionnel, l’ACM recherche des contrôleurs et placeurs motivés et passionnés. Ces postes offrent l’opportunité de vivre de l’intérieur l’une des compétitions les plus prestigieuses au monde.

Les conditions d’admission

Les candidats doivent répondre à certaines conditions pour être éligibles :

Avoir entre 18 et 60 ans.

Être en bonne condition physique pour pouvoir assurer les tâches sur le terrain.

Maîtriser le français et comprendre l’anglais ou d’autres langues étrangères est un plus.

Résider en Principauté ou dans les communes limitrophes.

De plus, une disponibilité totale est exigée pendant la durée des épreuves, y compris le Monaco E-Prix et le Grand Prix de Formule 1.

Une journée de présentation obligatoire

Pour postuler, il est nécessaire de participer à une journée de présentation obligatoire, qui se tiendra le mercredi 12 ou le samedi 15 mars 2025, entre 13h et 18h. L’événement se déroulera au bungalow situé rue Suffren Raymond, près de la Sûreté Publique. C’est le moment idéal pour poser vos questions et découvrir les attentes liées aux missions.

Inscrivez-vous dès maintenant !

Les candidatures pour cette édition 2025 du Grand Prix de Monaco mais également du E-Prix sont ouvertes. N’attendez plus pour saisir cette chance unique de vivre l’événement en tant que membre du Contrôle Général de l’ACM. Cliquez ici pour vous inscrire.

