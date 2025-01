Rallye de Monte-Carlo, E-Prix, Grand Prix… On fait le point sur les incontournables courses automobiles de 2025 à Monaco

Épreuves, dates, nouveautés, parcours, billetteries… Nous connaissons enfin la quasi-totalité des informations concernant les courses automobiles qui auront lieu à Monaco l’année prochaine. Faisons le point.

En 2025, la Principauté vibrera comme chaque année au rythme des moteurs rugissants et des pneus crissant sur l’asphalte. Dès janvier prochain, Monaco accueillera une série d’épreuves automobiles exceptionnelles, mettant en avant la diversité et l’excellence du sport mécanique.

Le Grand Prix de Formule 1, point culminant de la saison, promet d’offrir un spectacle palpitant avec ses virages serrés et son cadre urbain unique. À cela s’ajoute le légendaire Rallye Automobile Monte-Carlo WRC, réputé pour ses parcours sinueux et ses défis particulièrement techniques cette année.

Les amateurs de courses historiques ne seront pas en reste avec le Grand Prix Historique et le Rallye Monte-Carlo Historique, qui feront revivre les grandes heures de l’automobile avec des véhicules d’époque.

L’innovation sera également à l’honneur avec le E-Prix, où les monoplaces électriques de la Formule E démontreront les avancées en matière de mobilité durable.

Préparez-vous à vivre des moments inoubliables sur le circuit le plus glamour de la planète, où tradition et modernité se rencontrent pour offrir un spectacle époustouflant. Voici les épreuves dans l’ordre du calendrier 2025.

93e Rallye Monte-Carlo WRC : un défi d’exception pour les pilotes

Le Rallye Automobile Monte-Carlo, traditionnellement exigeant, revient pour sa 93e édition avec un parcours encore plus sélectif, promettant de nombreuses difficultés. Cette manche inaugurale du Championnat du Monde des Rallyes de la FIA 2025 (WRC) débutera officiellement le jeudi 23 janvier à 14h30, depuis la Place du Casino.

Le vendredi 24 janvier, le rallye se poursuivra dans les mêmes départements avec 107,38 kilomètres chronométrés répartis sur une boucle de trois spéciales à disputer deux fois : « Saint-Maurice / Aubessagne » (18,70 km), « Saint-Léger-les-Mélèzes / La Bâtie-Neuve » (16,68 km) et « La Bréole / Selonnet » (18,31 km).

La journée la plus redoutable se tiendra le samedi 25 janvier, majoritairement dans la Drôme, avec 132,10 kilomètres chronométrés. Les pilotes affronteront deux fois trois spéciales, dont « La Motte-Chalancon / Saint-Nazaire-le-Désert » (27,30 km), « Aucelon / Recoubeau-Jansac » (20,91 km) et « La Bâtie-des-Fonts / Aspremont » (17,84 km).

Pour clôturer le rallye, le dimanche 26 janvier, trois spéciales totalisant 51,88 kilomètres se dérouleront entre Gap et Monaco. Cette journée finale comprendra « Avançon / Notre-Dame-du-Laus » (14,90 km), « Digne-les-Bains / Chaudon-Norante » (19,01 km) et la Power Stage « La Bollène-Vésubie / Peïra-Cava » (17,97 km). La remise des prix aura lieu à partir de 16h15 sur la Place du Casino.

Les champions du monde en titre et vainqueurs de l’édition 2024, Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe, porteront le numéro 1 au lieu du 11, une première depuis l’introduction des numéros personnalisés en 2019. Avec dix Rally1 au départ, représentant les trois grands constructeurs (Toyota, Hyundai, Ford M-Sport), la compétition promet d’être féroce.

Parmi les prétendants à la victoire, on retrouve des têtes d’affiche comme Elfyn Evans, Takamoto Katsuta, Ott Tänak, Grégoire Munster, mais aussi le local Sébastien Ogier, en quête d’une 10e victoire record au palmarès de l’épreuve Monégasque.

Juste après le WRC, le 27e Rallye Monte-Carlo Historique

Trois jours après la fin du WRC, la 27e édition du Rallye Monte-Carlo Historique prendra le départ le jeudi 30 janvier et se terminera le mercredi 5 février. Les concurrents, dans la tradition de l’épreuve, devront affronter un parcours exigeant sur les spéciales historiques du légendaire « Monte-Carlo ».

Cet événement est exclusivement ouvert aux voitures ayant participé aux Rallyes Automobiles Monte-Carlo entre 1911 et 1983, offrant ainsi un spectacle unique de véhicules d’époque en compétition.

Les passionnés devront patienter encore quelques semaines pour découvrir le parcours détaillé de cette édition. En attendant, voici les dates importantes à noter : l’ouverture des engagements est prévue pour le mardi 3 septembre, et la clôture des inscriptions pour le lundi 4 novembre.

Revivez le grand millésime de l’édition 2024 et la victoire du duo belge Michel Decremer et Jennifer Hugo, au volant d’une Opel Ascona 400 de 1979.

Le Prince Albert II donne le départ de l’étape finale du 26e Rallye Monte-Carlo Historique

C’est une grande première : deux manches pour le E-Prix en 2025

En 2025, la Principauté sera le théâtre de deux manches consécutives du Championnat du Monde ABB FIA de Formule E, marquant une première dans l’histoire de cet événement. Le Monaco E-Prix se déroulera les samedi 3 et dimanche 4 mai, offrant aux spectateurs un week-end intense de compétition.

Pour célébrer les 10 ans du championnat de monoplaces électriques sur le légendaire Circuit de Monaco, le double événement permettra aux passionnés de sport automobile d’assister à deux jours de courses palpitantes. Lors de la dernière édition, près de 200 dépassements ont été enregistrés, garantissant un spectacle de haute intensité.

Les fans auront également l’opportunité de découvrir la toute nouvelle voiture GEN3 EVO, capable d’accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 1,82 secondes.

La billetterie officielle de l’événement est désormais ouverte ! Le prix de l’entrée en tribune est fixé à partir de 30 euros. Avec désormais deux jours de compétition, un pack 2 jours est disponible à partir de 50 euros pour assister au week-end complet.

La Famille Princière présente pour récompenser le podium du E-Prix

Et enfin, la 82e édition du Grand Prix de Monaco

Le prestigieux Grand Prix de Monaco, une des courses automobiles les plus emblématiques au monde, se prépare lui aussi à faire son grand retour en 2025. Après l’édition historique où Charles Leclerc a triomphé devant son public, les passionnés de Formule 1 auront de nouveau rendez-vous dans les rues de la Principauté du jeudi 22 au dimanche 25 mai.

Depuis 1929, ce circuit légendaire, réputé pour ses virages serrés, ses changements de relief et son célèbre tunnel, met à l’épreuve pilotes et équipes, faisant de cette course un des défis les plus exigeants du calendrier de la F1. La 82e édition promet encore une fois de grandes émotions, constituant la 8e manche du Championnat du Monde 2025.

Les fans de sport automobile pourront également profiter de quatre journées intenses avec des compétitions de F1, F2, F3 et Porsche Supercup, le tout dans le cadre unique d’un circuit emblématique en pleine ville.

La billetterie officielle de l’événement est désormais ouverte ! Ne tardez pas, les places partent déjà très vite.

Le Couple Princier présent pour la victoire historique de Charles Leclerc au Grand Prix de Monaco 2024