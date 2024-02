Le Prince Albert II donne le départ de l’étape finale du 26e Rallye Monte-Carlo Historique

Mardi 6 février, le Prince Albert II a rendu hommage au Prince Rainer III.

Publicité

À l’occasion de cette soirée départ de l’étape « la nuit du Turini », le Prince Albert II a effectué un tour de circuit sur le tracé du Grand Prix F1 au volant d’une splendide et authentique Deutsch Bonnet Coach Frua. L’automobile a été restauré pour l’occasion en hommage au Prince Rainier III. En effet cette voiture est une réplique de celle que conduisait son père lors du Tour de France automobile de 1953.

Lors de cette soirée le Prince Albert II s’est exprimé au micro de MonacoInfo, « on a eu beaucoup de mal à trouver des pièces et à remonter complètement ce véhicule mais mais les équipes de la collection de voiture et les deux mécaniciens qui étaient là ce soir ont fait un travail remarquable ». Il ajoute d’ailleurs, « elle est délicate à conduire mais c’est une très, belle voiture c’était vraiment très très émouvant pour moi ».

Suite à cet hommage, le Prince Albert II a donné le départ de l’étape finale. La 26e édition du Rallye Monte-Carlo Historique a rassemblé pour cette dernière étape 213 concurrents contre 233. Mardi 6 février, Michel Decremer a remporté pour la deuxième fois le Rallye Monte-Carlo Historique à l’issue de cette 26e édition.

Le Prince Albert II et la Deutsch Bonnet Coach Frua – © Direction de la Communication / Frédéric Nebinger

Le Souverain au volant de la réplique – © Michael Alesi / Axel Bastello / Palais princier

Albert II sur la Place du Casino lors du tour en Deutsch Bonnet Coach Frua © – Michael Alesi / Axel Bastello / Palais princier