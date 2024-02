26e Rallye Monte-Carlo Historique : Top départ depuis Glasgow

Quelques jours après le succès de Thierry Neuville (Hyundai) en WRC, le 26e Rallye Monte-Carlo Historique a démarré ce mercredi, avec cinq voitures au départ de Glasgow.

Au total ce seront près de 250 équipages embarqués dans des voitures mythiques qui prendront le départ de la course, à l’image de la Lancia Fulvia 1.3S des Suisses Claudio Enz et Cristina Seeberger, fabriquée en 1970 et victorieuse l’an dernier.

Réservée aux voitures « nées » entre 1911 et 1983, cette 26e édition a démarré ce mercredi en Ecosse, par les vérifications et le départ de cinq voitures : une Alpine-Renault A310 V6, une Porsche 911 Carrera 3 litres, une Ford Cortina GT et une Volvo 123 des années 60, sans oublier une MG B de 1978.

Tous les autres concurrents partiront jeudi de Bad Hombourg (Allemagne), Reims (France) et Milan (Italie), avec pour objectif de rallier la Principauté de Monaco vendredi après-midi.

Des modèles légendaires à (re)découvrir

Pour les amateurs de véhicules d’exception, de nombreuses marques légendaires seront présentes sur les routes, à commencer par des Porsche, Alfa-Romeo, Opel ou encore Alpine-Renault.

Sans oublier les mythiques Volkswagen GTi, Volvo de 1965, Fiat, dont une vénérable X1/9 de 1979, BMW 2002 Ti, Mini Cooper S et Audi Quattro de 1982.

Rallye Monte-Carlo : Vainqueur à Monaco, Thierry Neuville (Hyundai) se hisse au sommet du Rocher

Après les reconnaissances, le rallye débutera officiellement samedi avec l’étape de classement puis l’étape commune, avec au menu, 17 spéciales de régularité (SR).

Cette année, la ville de Privas, dans l’Ardèche, a notamment prévu un accueil chalereux pour les concurrents, comme Valence, capitale de la Drôme, qui sera le quartier général du rallye pendant une semaine.

Le programme

Vendredi 2 février, arrivée de l’étape de concentration à Monaco entre 15h35 et 19h40 (Port Hercule)

Samedi 3 février, étape de classement (Monaco-Valence) entre 07h00 et 11h03 (Port Hercule) :

Soleilhas – Castellane / SR 1 / 9h55

Chaudon-Norante – Digne-les-Bains / SR 2 / 11h15

Ventavon – Chabestan / SR 3 / 13h35

La Cîme du Mas – Col Gaudissart / SR 4 / 16h20

Dimanche 4 février, première partie de l’étape commune :

Lyas – Pourchères / SR 5 / 09h25

Freyssenet – Saint-Martial / SR 6 / 11h30

Saint-Bonnet-le-Froid / SR 7 / 13h45

Lalouvesc – Labatie-d’Andaure / SR 8 / 14h55

Lundi 5 février, deuxième partie de l’étape commune :

Valdrôme – La Piarre / SR 9 / 10h10

Laborel – Montauban-sur-l’Ouvèze / SR 10 / 11h40

Sainte-Jalle – Rémuzat / SR 11 / 13h30

Recoubeau-Jansac – Pennes-le-Sec / SR 12 / 15h05

Mardi 6 février, troisième et dernière partie de l’étape commune :

Saint-Nazaire-le-Désert – La-Motte-Chalancon / SR 13 / 08h45

Roussieux – Laborel / SR 14 / 10h00

Collongues – Col de Saint-Raphaël / SR 15 / 13h55

Retour à Monaco entre 15h35 et 19h40 (Port Hercule)

Départ à 21h00 de l’étape finale :

Sospel – Col de Turini / SR 16 / 22h15

La Cabanette – Col de Braus / SR 17 / 23h15

Arrivée sur le Port Hercule de Monaco prévue vers 00h30.