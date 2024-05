Formule 1 : retour en images sur le Grand Prix de Monaco 2024

Voici une sélection de nos meilleurs clichés autour du pilote monégasque Charles Leclerc, grand gagnant de ce 81e Grand Prix de Monaco.

On ne s’en lasse pas. Cela fait bientôt une semaine que Charles Leclerc a remporté pour la première fois le Grand Prix de Monaco devant sa famille, ses amis et son fidèle public venu du monde entier pour le soutenir. Une victoire historique qui mérite que l’on revienne dessus avec notre sélection de photos et vidéos retraçant l’ambiance, la course et nos moments privilégiés avec le pilote du Rocher.

Publicité

© Monaco Tribune / Anaïs Riu

Charles Leclerc en conférence de presse © Monaco Tribune / Anaïs Riu

Derniers autographes avant la course © Monaco Tribune / Anaïs Riu

Vue sur le Port Hercule, le Rocher et le Palais Princier durant la course © Monaco Tribune / Anaïs Riu

Charles Leclerc était premier durant toute la course, devant Oscar Piastri et Carlos Sainz © Monaco Tribune / Anaïs Riu

© Monaco Tribune / Anaïs Riu

© Monaco Tribune / Anaïs Riu

© Monaco Tribune / Anaïs Riu

Les commissaires de piste veillent au bon déroulement de la course et interviennent en cas d’accident © Monaco Tribune / Anaïs Riu

Le joueur international Killian Mbappé était présent lors de ce Grand Prix et a même agité le drapeau à damier pour indiquer la fin de la course © Monaco Tribune / Anaïs Riu

Des banderoles pour encourager le pilote monégasques étaient étendues sur de très nombreuses façades de la Principauté © Monaco Tribune / Anaïs Riu

Les fans sont venus du monde entier pour encourager Charles Leclerc © Monaco Tribune / Anaïs Riu

Le Couple Princier présent pour la victoire historique de Charles Leclerc au Grand Prix de Monaco 2024