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Формула-1: фоторепортаж с Гран-при Монако 2024 года

Автор: Anaïs Riu
Опубликовано 31 мая 2024
© Monaco Tribune / Anaïs Riu
Автор: Anaïs Riu
- 31 мая 2024

Предлагаем вам наши лучшие фотографии монакского пилота Шарля Леклера, счастливого победителя 81-го Гран-при Монако.

Радость не стихает. Вот уже почти неделя, как Шарль Леклер впервые выиграл Гран-при Монако на глазах у своей семьи, друзей и своей верной публики, съехавшейся со всего мира, чтобы его поддержать. Эта историческая победа заслуживает того, чтобы посмаковать ее еще раз за нашей подборкой фотографий и видеороликов, передающих атмосферу гонки и наши любимые моменты с монакским пилотом.

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© Monaco Tribune / Анаис Риу (Anaïs Riu)
Шарль Леклер на пресс-конференции © Monaco Tribune / Anaïs Riu
Последние автографы перед гонкой © Monaco Tribune / Анаис Риу (Anaïs Riu)
Вид на порт Эркюль, Скалу и Княжеский дворец © Monaco Tribune / Анаис Риу (Anaïs Riu)
Шарль Леклер вел всю гонку перед Оскаром Пиастри и Карлосом Сайнсом © Monaco Tribune / Анаис Риу (Anaïs Riu)
© Monaco Tribune / Анаис Риу (Anaïs Riu)
© Monaco Tribune / Анаис Риу (Anaïs Riu)
© Monaco Tribune / Анаис Риу (Anaïs Riu)
Комиссары трассы следят за ходом гонки и помогают при авариях © Monaco Tribune / Анаис Риу (Anaïs Riu)
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Футболист Киллиан Мбаппе был на трибунах Гран-при и даже помахал клетчатым флажком в знак окончания гонки © Monaco Tribune / Анаис Риу (Anaïs Riu)
Плакаты в поддержку монакского пилота были вывешены на многих фасадах домов в Княжестве © Monaco Tribune / Анаис Риу (Anaïs Riu)
Фанаты со всего мира поддерживали Шарля Леклера © Monaco Tribune / Анаис Риу (Anaïs Riu)

Княжеская чета стала свидетелями исторической победы Шарля Лёклера на Гран-при Монако