Формула-1: фоторепортаж с Гран-при Монако 2024 года
Предлагаем вам наши лучшие фотографии монакского пилота Шарля Леклера, счастливого победителя 81-го Гран-при Монако.
Радость не стихает. Вот уже почти неделя, как Шарль Леклер впервые выиграл Гран-при Монако на глазах у своей семьи, друзей и своей верной публики, съехавшейся со всего мира, чтобы его поддержать. Эта историческая победа заслуживает того, чтобы посмаковать ее еще раз за нашей подборкой фотографий и видеороликов, передающих атмосферу гонки и наши любимые моменты с монакским пилотом.
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