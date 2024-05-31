Формула-1: фоторепортаж с Гран-при Монако 2024 года

Предлагаем вам наши лучшие фотографии монакского пилота Шарля Леклера, счастливого победителя 81-го Гран-при Монако.

Радость не стихает. Вот уже почти неделя, как Шарль Леклер впервые выиграл Гран-при Монако на глазах у своей семьи, друзей и своей верной публики, съехавшейся со всего мира, чтобы его поддержать. Эта историческая победа заслуживает того, чтобы посмаковать ее еще раз за нашей подборкой фотографий и видеороликов, передающих атмосферу гонки и наши любимые моменты с монакским пилотом.

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© Monaco Tribune / Анаис Риу (Anaïs Riu)

Шарль Леклер на пресс-конференции © Monaco Tribune / Anaïs Riu

Последние автографы перед гонкой © Monaco Tribune / Анаис Риу (Anaïs Riu)

Вид на порт Эркюль, Скалу и Княжеский дворец © Monaco Tribune / Анаис Риу (Anaïs Riu)

Шарль Леклер вел всю гонку перед Оскаром Пиастри и Карлосом Сайнсом © Monaco Tribune / Анаис Риу (Anaïs Riu)

© Monaco Tribune / Анаис Риу (Anaïs Riu)

© Monaco Tribune / Анаис Риу (Anaïs Riu)

© Monaco Tribune / Анаис Риу (Anaïs Riu)

Комиссары трассы следят за ходом гонки и помогают при авариях © Monaco Tribune / Анаис Риу (Anaïs Riu)

Футболист Киллиан Мбаппе был на трибунах Гран-при и даже помахал клетчатым флажком в знак окончания гонки © Monaco Tribune / Анаис Риу (Anaïs Riu)

Плакаты в поддержку монакского пилота были вывешены на многих фасадах домов в Княжестве © Monaco Tribune / Анаис Риу (Anaïs Riu)

Фанаты со всего мира поддерживали Шарля Леклера © Monaco Tribune / Анаис Риу (Anaïs Riu)

Княжеская чета стала свидетелями исторической победы Шарля Лёклера на Гран-при Монако