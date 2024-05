Formula 1: il Gran Premio di Monaco 2024 in immagini

Ecco una selezione dei nostri scatti migliori di tutto ciò che è successo attorno al pilota monegasco Charles Leclarc, vincitore dell’81° Gran Premio di Monaco.

Non ne abbiamo ancora abbastanza, anche se è passata quasi una settimana da quando Charles Leclerc ha vinto per la prima volta il Gran Premio di Monaco, davanti alla sua famiglia, ai suoi amici e ai suoi fedeli fan venuti da tutto il mondo per sostenerlo. Una vittoria storica che merita di essere rivissuta attraverso la nostra selezione di foto e video da cui si coglie l’atmosfera e i momenti salienti della gara con il pilota della Rocca.

© Monaco Tribune / Anaïs Riu

Charles Leclerc in conferenza stampa © Monaco Tribune / Anaïs Riu

Ultimi autografi prima della gara © Monaco Tribune / Anaïs Riu

Vista di Port Hercule, della Rocca e del Palazzo del Principe durante la gara © Monaco Tribune / Anaïs Riu

Charles Leclerc ha mantenuto il primo posto per tutta la gara, davanti a Oscar Piastri e Carlos Sainz © Monaco Tribune / Anaïs Riu

© Monaco Tribune / Anaïs Riu

© Monaco Tribune / Anaïs Riu

© Monaco Tribune / Anaïs Riu

I commissari di gara vigilano sul corretto svolgimento della competizione e intervengono in caso di incidente © Monaco Tribune / Anaïs Riu

Il calciatore Killian Mbappé era presente al Gran Premio e ha anche sventolato la bandiera a scacchi per decretare la fine della gara © Monaco Tribune / Anaïs Riu

Striscioni di incoraggiamento per il pilota monegasco erano appesi su molte facciate del Principato © Monaco Tribune / Anaïs Riu

Sono arrivati fan da tutto il mondo per fare il tifo per Charles Leclerc © Monaco Tribune / Anaïs Riu

La Coppia Principesca presente per la vittoria storica di Charles Leclerc al Gran Premio di Monaco 2024