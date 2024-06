Analisi: Il ruolo di Dmitry Rybolovlev nel successo dell’AS Monaco in questa stagione

Dmitry Rybolovlev si è dimostrato un presidente esemplare durante la stagione 2023-24. Dopo la delusione della stagione 2022-23, il presidente dell’AS Monaco ha apportato importanti modifiche allo staff, tenuto d’occhio il calciomercato e sostenuto ancora una volta finanziariamente il team sportivo, così che la squadra potesse comprare i giocatori di cui aveva bisogno. È stato presente per tutta la stagione, sostenendo la squadra e festeggiando il secondo posto in Ligue 1 insieme ai giocatori.

In questa nuova serie di articoli, esaminiamo tre figure chiave che hanno contribuito al successo dell’AS Monaco in questa stagione. Dopo Adi Hütter e Thiago Scuro, gli occhi sono ora puntati sul presidente dell’AS Monaco Dmitry Rybolovlev.

Un intervento tempestivo

Durante tutta la presidenza di Dmitry Rybolovlev, l’AS Monaco è salito regolarmente sul podio della Ligue 1. Questo, infatti, è l’ottavo anno dal suo ritorno in élite. Ed è proprio questo l’obiettivo annuale che il presidente si è prefissato per il suo staff e i suoi giocatori, e ha dato il massimo per aiutarli. Tuttavia, il calcio è un gioco fatto di alti e bassi, e il Monaco ha conosciuto diversi bassi al termine della stagione 2022-2023, quando il club, nonostante le sue performance, si è inaspettatamente e classificato a un deludente sesto posto.

Rybolovlev ha deciso di agire immediatamente. Appena terminata la stagione, il club ha assunto un nuovo direttore sportivo, Thiago Scuro, seguito da un nuovo allenatore, Adi Hütter. L’idea era quella di permettere alla nuova dirigenza di prepararsi in anticipo per il calciomercato e dare forma alla squadra in base alle esigenze dell’allenatore. La mossa si è rivelata assolutamente vincente. La solida collaborazione tra il brasiliano e l’austriaco si è dimostrata una forza trainante per far arrivare la squadra proprio dove voleva essere: in Europa.

Il calciomercato è stato un vero successo. Il club ha speso 83 milioni di euro per cinque nuovi giocatori (Wilfred Singo, Folarin Balogun, Mohamed Salisu, Philipe Köhn e Denis Zakaria). Come ha ricordato Thiago Scuro all’inizio della nuova stagione, Dmitry Rybolovlev non solo ha “partecipato attivamente alle trattative” per questi acquisti, ma ha ancora una volta sostenuto il club finanziariamente, in modo che il team sportivo potesse concentrarsi sul rafforzare la squadra senza dover aspettare che le vendite di alcuni giocatori andassero a buon fine.

Come dirigente e allenatore sportivo, è una posizione invidiabile. O forse più che invidiabile secondo alcuni allenatori della Ligue 1, come Paolo Fonseca del Lille, che ha commentato: “Non intendo parlare del Monaco, che spende in un giorno forse due o tre volte quello che abbiamo speso noi.”.

La foto ufficiale dell’AS Monaco per la stagione 2023-2024 © AS Monaco

Un inizio promettente

Un inizio promettente Il sostegno finanziario di Rybolovlev è stato senza dubbio utile per mettere in campo la tattica d’attacco dell’austriaco. I monegaschi hanno iniziato la stagione 2023-2024 con un gol dietro l’altro, raggiungendo la vetta della classifica del campionato in diverse occasioni. Inoltre, i membri della squadra dell’AS Monaco sono stati eletti giocatori del mese. Nell’ottobre 2023, sembrava che l’unica vera concorrenza per i biancorossi fosse il Paris-Saint-Germain.

Dmitry Rybolovlev ha spesso assistito ai successi della squadra e, insieme a Sua Altezza Serenissima il Principe Alberto II, ha gioito per le vittorie dell’AS Monaco sugli spalti del Louis II.

La partita contro lo Strasburgo del 20 agosto allo Stadio Louis II © AS Monaco

Un sostegno continuo durante un periodo difficile

Tuttavia, a metà stagione, l’AS Monaco si è trovata ad affrontare non poche sfide impegnative. Durante l’inverno, la squadra è stata tormentata dagli infortuni dei giocatori più importanti (Breel Embolo, Caio Henrique, Eliess Ben Seghir, Wanderson) e ha dovuto fare a meno di diversi calciatori selezionati dai loro Paesi per la Coppa d’Africa (Wilfred Singo, Mohamed Camara, Mohamed Salisu, Ismail Jacobs, Crepin Diatta) e la Coppa d’Asia (Takumi Minamino). Il momento più basso in assoluto è stato l’eliminazione dei Rouge et Blanc dalla Coppa di Francia per mano del Rouen, una squadra di terza divisione.

Le voci sul licenziamento dell’allenatore hanno cominciato a diffondersi. Ma, come Hütter stesso ha dichiarato: “Ho parlato con il presidente e con Thiago dopo la partita a Rouen. Dmitry Rybolovlev voleva informazioni e la mia opinione sulla partita. Tutti erano delusi, ma lui mi ha mostrato il suo sostegno”.

Non cambiare l’allenatore durante il momento di crisi è stata una decisione molto importante e astuta da parte del proprietario del club. D’altronde, è stato dopo la sconfitta a Rouen che la squadra ha iniziato a riprendere slancio e ha poi battuto tutte le concorrenti: Nizza, Lens, Rennes, Brest e Lille. Rybolovlev è stato sempre vicino ai giocatori. Durante la difficile seconda metà della stagione, non si è quasi mai perso una partita, facendo spesso visita al centro di allenamento di La Turbie, ad esempio alla vigilia del derby della Costa Azzurra, incontrando i giocatori, andando negli spogliatoi per sostenerli e per congratularsi per le vittorie importanti.

In una recente conferenza stampa, Scuro ha sottolineato che: “Il presidente è stato una figura importante e molto presente in questa stagione. A volte è venuto anche agli allenamenti e si è sempre mostrato vicino a me e ad Adi Hütter, oltre a essere sempre pronto a sostenere i giocatori, soprattutto negli spogliatoi. È sempre stato coinvolto nelle principali decisioni prese in questa stagione e ci ha aiutato ad andare avanti, soprattutto dopo l’eliminazione dalla Coppa di Francia contro il Rouen. In quel periodo ha fatto delle riunioni con i giocatori più importanti della squadra, con l’allenatore e con me. È sempre stato al nostro fianco e ha svolto un ruolo importante aiutandoci a raggiungere il nostro obiettivo di tornare in Champions League”

Il 17 marzo, Dmitry Rybolovlev ha consegnato le maglie simboliche ad Aleksandr Golovin e Ismail Jakobs, che hanno giocato rispettivamente più di 200 e 100 partite complessive con l’AS Monaco © AS Monaco

Hütter ha anche sottolineato che il presidente è stato vicino alla squadra durante il periodo più difficile e “ha mostrato davvero un forte sostegno” quando le cose non andavano come sperato. La presenza di Rybolovlev è stata fondamentale anche per i giocatori. Come ha dichiarato il difensore dell’AS Monaco Guillermo Maripan alla fine di febbraio: “Ci ha sempre sostenuto. Sono molto contento di vederlo più spesso e che sia più presente al Club o con la squadra”.

Qualificazione in Champions League, un regalo per il centenario del club

Ma dopo la pioggia arriva sempre il sole. Quando i giocatori mancanti sono tornati e la squadra ha ritrovato il suo spirito combattivo e la fiducia nelle proprie capacità, è stato subito chiaro che fosse in grado di vincere e di ottenere grandi risultati. I monegaschi hanno così concluso la stagione in bellezza, conquistando un meritato secondo posto.

“Il risultato dell’AS Monaco di questa stagione va oltre il semplice podio. È la qualificazione diretta in Champions League, un risultato che tutti aspettavamo da tempo. È una meritata ricompensa per gli sforzi di tutti i membri del club che hanno mirato a questo obiettivo per tutta la stagione”, ha dichiarato Dmitry Rybolovlev. “È anche un bel regalo per tutti i monegaschi e i tifosi dell’AS Monaco alla vigilia del centenario del club!”, ha aggiunto il presidente.

Il Presidente Dmitry Rybolovlev, il Principe Alberto II, Thiago Scuro e Adi Hütter © AS Monaco

Tutto questo mette le basi per una prossima stagione particolarmente importante, non solo per l’AS Monaco, ma anche per tutti i monegaschi, i residenti del Principato e, naturalmente, per i fedeli tifosi che, come ha sottolineato il presidente del club, “sono stati presenti, come sempre, sia in casa che in trasferta, per sostenere la squadra durante tutta la stagione”.

E proprio i tifosi hanno una particolare stima del presidente, spesso lo ringraziano nei post sui social (dove è stato definito il “salvatore”) e sono riconoscenti per tutto ciò che ha fatto per il club: portare l’AS Monaco dal fondo della seconda divisione al vertice della Ligue 1, investire centinaia di milioni di euro e costruire un centro di allenamento all’avanguardia. Inoltre, è evidente che tiene davvero alla sua squadra.

Dmitry Rybolovlev con i rappresentanti dei fan club della Francia e dell’Italia © AS Monaco

“Dèij’ani Merçì Presidente” ovvero “10 anni, grazie Presidente” in monegasco © AS Monaco

Gli investimenti a lungo termine danno i loro frutti

La scorsa stagione è stata la prova che la strada del successo è lastricata di anni di investimenti. Il secondo posto dell’AS Monaco di quest’anno non è solo merito di un calciomercato di successo, o di una gestione competente e di un allenatore di talento, ma è anche il risultato di anni di investimenti da parte del presidente.

Questa stagione ha visto i “diplomati” dell’AS Monaco Academy, Maghnes Akliouche ed Eliesse Ben Seghir, diventare delle vere star. Tra gli altri giocatori dell’Academy che stanno iniziando la loro ascesa tra i professionisti citiamo Edan Diop, Antonin Cartillier, Mamadou Coulibaly, Simon Bouabre e Luca Michal. L’AS Monaco Academy è considerata da anni una delle migliori della Francia. Due anni fa si è trasferita in una nuova struttura all’avanguardia e l’anno scorso la squadra junior del club ha vinto la prestigiosa Coppa Gambardella.

Il presidente Rybolovlev ha mantenuto la lunga tradizione dell’AS Monaco di prestare particolare attenzione alla formazione dei giovani calciatori. È stato durante la presidenza di Rybolovlev che Kylian Mbappe è uscito dall’Academy. Lo stesso brillante futuro attende forse alcuni degli attuali giovani talenti che stanno già muovendo i primi passi nella squadra dei professionisti.

Il presidente dell’AS Monaco a La Turbie insieme a Thiago Scuro © AS Monaco

Il successo della squadra è indubbiamente dovuto anche all’eccezionale centro di allenamento dei giocatori. Due anni fa è stato inaugurato a La Turbie il nuovo Performance Centre, costato circa 55 milioni di euro e finanziato dal presidente Rybolovlev. Il nuovo centro di allenamento è stato un vero e proprio passo avanti per i giocatori, grazie alle sue incredibili strutture.

“Si apre una nuova pagina della storia del Monaco con l’inaugurazione di un centro di allenamento dotato di strutture modernissime e di vari spazi dedicati all’eccellenza” ha dichiarato il Principe Alberto II. “L’apertura del Centro rappresenta un segnale importante per il club, i giocatori e tutti i fan dell’AS Monaco. Congratulazioni a Dmitri Rybolovlev e a tutti i giocatori del club per il successo del progetto, che consentirà al Monaco di continuare a crescere e di puntare in alto”.

Cosa riserva il futuro

Il presidente e l’AS Monaco puntano in alto ogni anno. Tuttavia la prossima stagione, quella del centenario del club, potrebbero raggiungere vette mai viste.

Auguriamo ai Rouge et Blanc di ottenere risultati fantastici in ogni competizione, compresa quella che i monegaschi aspettano da sei lunghi anni: la Champions League!