Balogun, Zakaria, Singo… Un riassunto del calciomercato dell’AS Monaco

Folarin Balogun è arrivato a Monaco quest'estate per 30 milioni di euro (Foto © AS Monaco)

In testa al campionato e ancora imbattuto dopo quattro incontri, l’AS Monaco ha avuto un inizio di stagione scoppiettante, anche grazie a un mercato a dir poco ambizioso.

È un solo uomo a simboleggiare la rinascita del Monaco. Dopo una prima stagione difficile sulla Rocca (20 partite, 1 gol), non proprio quello che ci si aspettasse da lui, Takumi Minamino è tornato alla grande in questo inizio stagione.

Sotto la guida di Adi Hütter, allenatore che conosce bene dopo aver lavorato insieme nel Red Bull Salisburgo, l’internazionale giapponese è ormai un elemento essenziale della formazione dell’AS Monaco 2023-2024, al punto da essere considerato una vera risorsa.

Adi Hütter e Takumi Minamino sono sicuramente i simboli di questa rinascita, ma il merito va anche a un’audace campagna di acquisti, guidata in modo magistrale da Thiago Scuro, arrivato nel Principato quest’estate come direttore sportivo al posto di Paul Mitchell.

Per il suo primo calciomercato monegasco, il brasiliano è partito in quarta con acquisti mirati che hanno privilegiato la qualità rispetto alla quantità. Ha avuto anche il pieno appoggio del presidente Dmitri Rybolovlev, che ancora una volta ha aiutato il club dal punto di vista finanziario all’inizio della stagione.

Il presidente è davvero presente in questa stagione. Era allo Stade Louis II per la partita in casa, con il Principe Alberto II, e all’allenamento della squadra, con Thiago Scuro.

Come ha ricordato il direttore sportivo durante la presentazione di Folarin Balogun, Dmitri Rybolovlev è stato “molto presente nelle discussioni“ sui trasferimenti. Il suo coinvolgimento nel rinnovamento dell’AS Monaco sta già dando i suoi frutti e si riflette nei risultati delle prime partite di campionato.

Acquisti ambiziosi, che uniscono gioventù ed esperienza

Con 83 milioni di euro investiti nel calciomercato estivo e l’arrivo di cinque nuove leve (Wilfried Singo, Folarin Balogun, Mohammed Salisu, Philipp Köhn e Denis Zakaria), l’AS Monaco ha soddisfatto in pieno le richieste di Adi Hütter e del suo 3-4-2-1.

L’arrivo di Balogun per 30 milioni di euro (più 10 milioni di bonus), il quinto acquisto più importante nella storia del club, ne è la prova. Questa stagione, l’obiettivo del Monaco è sognare in grande e riportare finalmente il club dove merita di stare: sul podio della Ligue 1 e in Champions League l’anno prossimo.

Non intendo parlare del Monaco, che spende in un giorno forse due o tre volte quello che abbiamo speso noi. Paulo Fonseca, allenatore del LOSC

Un acquisto che ha fatto invidia ad alcuni allenatori, come Paulo Fonseca del LOSC, che si rammarica della mancanza di risorse del suo club rispetto alle altre grandi squadre del campionato, tra cui l’AS Monaco.

“Non intendo parlare del Monaco, che spende in un giorno forse due o tre volte quello che abbiamo speso noi “, ha detto in conferenza stampa.

“È già abbastanza difficile competere con il Monaco e queste altre squadre perché investono molto. Capisco i limiti del club, ma dobbiamo essere realistici. Non abbiamo le stesse risorse degli altri”.

Mentre Mohammed Salisu non ha ancora fatto il suo debutto in maglia biancorossa a causa di un infortunio all’inguine, alcune nuove leve si sono già rivelate promettenti. Primo tra tutti, Wilfried Singo, che in sole tre partite è già diventato indispensabile nella difesa a tre monegasca.

Singo già indispensabile, Salisu non ancora rientrato

Risoluto e decisivo contro il Lens, l’ivoriano sembra già una scommessa vincente, in attesa di vedere affermarsi i due acquisti di punta di questo mercato: Folarin Balogun e Denis Zakaria. Il primo ha esordito contro il Lens ed ha già sfiorato il gol, mentre il secondo finora è stato per lo più nella difesa centrale per sopperire agli infortunati.

Dal canto suo, Philipp Köhn non ha ancora avuto molte occasioni per mettersi in luce, ma il portiere svizzero promette già meglio del suo predecessore Alexander Nübel e si è portato a casa un clean sheet contro il Lens, dopo quello contro lo Strasburgo.

Con l’ascesa del giovane Soungoutou Magassa, che ha giocato da titolare in tutte e quattro le partite di Adi Hütter, la rinascita di Takumi Minamino, il carattere deciso di Mohamed Camara, la certezza di leader come Wissam Ben Yedder e Alexander Golovin e la rapida integrazione degli acquisti estivi, questo nuovo Monaco sembra aver imboccato la strada giusta, a pochi mesi dal suo centesimo anniversario che si festeggerà il 23 agosto 2024.

I tifosi monegaschi, che hanno subito elogiato il lavoro svolto dal club quest’estate, hanno definitivamente approvato il primo mercato dell’era Thiago Scuro, che considerano “il migliore dall’era Rybo dopo gli acquisti di Falcao, James e Mouti…”.

“Sono sorpreso dalla qualità del mercato rispetto agli anni precedenti”, ha spiegato Laurent Maire, presidente del Club des Supporters de Monaco. “Sono giocatori che non conoscevamo, a parte Denis Zakaria, ma che si sono integrati rapidamente nella squadra, alcuni dei quali non giocano neanche nel loro ruolo. Inoltre, abbiamo finalmente un portiere che è una vera forza della natura”.

Mentre Laurent Maire forse rimpiange l’arrivo di un altro difensore centrale, “se Tosin Adarabioyo avesse segnato, sarebbe stato un mercato perfetto”, il presidente del Club des Supporters de Monaco ha piena fiducia in Thiago Scuro. “Credo che i dirigenti abbiano formato la squadra in vista della prossima stagione. È già al livello dei campionati europei”.

Un possibile ritorno in Champions League? Il sogno nel cassetto di tutti i tifosi monegaschi!

