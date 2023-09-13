Балоган, Закариа, Синго… Итоги трансферов в ФК «Монако»

Фоларин Балоган прибыл этим летом на Скалу за 30 миллионов евро (Фото © AS Monaco)

Непобежденный лидер чемпионата по итогам четырех туров, ФК «Монако» блестяще начал сезон с амбициозными трансферами.

Такуми Минамино символизирует новый драйв монегасков. После трудного первого года на Скале (20 матчей, 1 гол) игрок был далек от возлагаемых на него надежд, но в начале этого сезона он воспрял духом.

Под руководством Ади Хюттера, которого японец хорошо знал еще по ФК «Ред Булл Зальцбург», он стал оплотом успеха «Монако» в сезоне 2023-2024 и сегодня считается полноценным легионером.

Ади Хюттер и Тьяго Скуро – новый тандем удачи ФК «Монако»

Символами возрождения клуба стали Ади Хюттер и Такуми Минамино, а также амбициозный набор новых игроков, мастерски проведенный директором по футболу Тиагу Скуру, который пришел этим летом на смену Полу Митчеллу.

Во время своего первого трансферного окна в «Монако» бразилец серьезно заявил о себе – он подбирал игроков целенаправленно, предпочитая качество количеству. Неизменную поддержку ему оказывал президент клуба Дмитрий Рыболовлев, который в очередной раз финансово помог клубу в начале трансферного окна.

Президент действительно вовлечен в работу клуба в этом сезоне. Он был на домашнем матче на стадионе «Луи-II» вместе с Князем Альбером II, а также на тренировке команды вместе с Тиягу Скуру.

Как отметил директор по футболу клуба на официальном представлении Фоларина Балогана, Дмитрий Рыболовлев «принимал активное участие в переговорах» по трансферам. Его вклад в обновление ФК «Монако» уже приносит свои плоды и отражается на результатах первых матчей чемпионата.

Амбициозный набор игроков – сочетание молодости и опыта

Вложив 83 миллиона евро в летние трансферы, с приходом пяти новых игроков (Вильфред Синго, Фоларин Балоган, Мохаммед Салису, Филипп Кён и Дени Закариа) ФК «Монако» ясно обозначил свои цели, отвечая на запросы Ади Хюттера и согласно его схеме игры 3-4-2-1.

Свидетельство тому – переход Балогана за 30 миллионов евро (плюс бонус около 10 миллионов евро), который стал пятым самым крупным трансфером в истории клуба. В этом сезоне мечты «Монако» соответствуют его амбициям: вновь занять свое место на пьедестале Лиги 1, а в следующем году играть в Лиге чемпионов.

Что говорить о «Монако»? Клуб за один день тратит вдвое, а то и втрое больше, чем мы Паолу Фонсека, тренер «Лилль»

Некоторым тренерам есть, чему позавидовать, как, например, Паулу Фонсеке, тренеру «Лилля», который сетует на нехватку средств в своем клубе по сравнению с другими крупными клубами чемпионата, в частности «Монако».

«Что говорить о «Монако»? Клуб за один день тратит вдвое, а то и втрое больше, чем мы, – заявил он на пресс-конференции.

Нам и так непросто бороться с «Монако» и другими клубами, вкладывающими крупные средства. Я понимаю наши ограничения. Но надо быть реалистами. У нас более скромные средства.»

Мохаммед Салису еще не дебютировал с красно-белыми из-за травмы в паху, но другие новички уже подают большие надежды. Прежде всего – Вильфред Синго, который всего за три матча уже продемонстрировал свою незаменимость в монакской тройке защиты.

Синго – уже незаменим, Салису ждет своего возвращения на поле

Крепкий и решительный в матче с «Лансом» ивуарец уже оправдывает возложенные на него надежды в ожидании двух звезд последних трансферов: Фоларина Балогана и Дени Закариа. Первый уже выходил в матче против «Ланса» и чуть не забил гол, а второй пока играет в основном центральным защитником, залечивая старые травмы.

У Филиппа Кён пока было немного возможностей показать себя, но швейцарский голкипер уже дает лучшие гарантии, чем его предшественник Александер Нюбель и обеспечил «сухой матч» с «Лансом», а до этого ни разу не пропустил во встрече со «Страсбуром».

Расцвет юного Сунгуту Магасса, которого Ади Хюттер выпускал на всех четырех первых матчах, возрождение Такуми Минамино, более уверенная игра Мохамеда Камары, гарантированное качество выступлений лидеров – Виссама Бен-Йеддера и Александра Головина – и быстрая интеграция летних новичков… Этот бодрый «Монако», кажется, на правильном пути за несколько месяцев до своего 100-летнего юбилея, который будет отмечаться 23 августа 2024 года.

Болельщики монегасков ликуют! Они высоко оценили летнюю работу клуба и полностью одобрили первые трансферы Тиягу Скуру, которые они считают «лучшими за все время правления Дмитрия Рыболовлева после прихода Фалькао, Хамеса и Моутинью…»

«Я поражен качеством транферов по сравнению с предыдущими сезонами, – объясняет нам Лоран Мэр, президент Клуба болельщиков «Монако». Кроме Дени Закариа мы мало кого знали из новичков, но они быстро влились в команду, хотя некоторые из них и не всегда играют на своих местах. Помимо этого, у нас наконец есть надежный голкипер.»

Лоран Мэр, может быть, чуть сожалеет, что команду не пополнил дополнительный центральный защитник: «если бы мы взяли Тосина Адарабиойо, трансферное окно было бы просто идеальным». Но президент Клуба болельщиков «Монако» полностью доверяет Тиягу Скуру. «Думаю, руководство скомпоновало эту команду с прицелом на следующий сезон. Эта команда – уже на уровне Кубка Европы.»

Возвращение в Лигу чемпионов – заветная мечта монакских болельщиков.

Notre @AS_Monaco, ne fait pas beaucoup de bruit, mais notre recrutement est de grande qualité cette année. 💪🏼🇮🇩 Bravo aux dirigeants ! 👍🏼 — 🇫🇷 MikeUp 🇮🇩 (@mickaor) August 30, 2023

Super. Quel recrutement merci au Président de vouloir remettre Monaco a sa place — Poluxlefou (@Poluxlefou1) August 30, 2023

Merci pour ce recrutement … ce nouvel engouement et cet enthousiasme qui se traduit déjà sur le terrain . Ça fait du bien de voir le club réagir et être ambitieux . — Dodo perso 🇮🇩 (@doriantes27) August 31, 2023