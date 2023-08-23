ФК «Монако»: Дмитрий Рыболовлев посетил тренировку красно-белых

В понедельник утром в Ля Тюрби президент ФК «Монако» присутствовал на тренировке клуба вместе с Тиагу Скуру (Фото © ФК «Монако»)

Насладившись в воскресенье на «Луи-II» блестящей победой своей команды над «Страсбуром» (3:0), в понедельник утром президент ФК «Монако» присутствовал на тренировке команды в Ля Тюрби.

Дмитрий Рыболовлев вместе с директором по футболу Тиагу Скуру наблюдали за первой тренировкой команды на этой неделе, на следующий день после громкой победы ФК «Монако», которая вывела его на первое место в турнирной таблице чемпионата (две победы в двух матчах и семь забитых голов).

Президент ФК «Монако» смог вплотную последить за отличным началом сезона монегасков, а также пообщаться с двумя новыми лидерами клуба – Ади Хюттером и Тиагу Скуру.

Début d’une nouvelle semaine de travail pour nos Rouge & Blanc !



Focus sur le déplacement à Nantes ce vendredi 🔜 pic.twitter.com/ZWdO3Cvp6f — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) August 21, 2023

Трансферное окно закрывается 31 августа, а ФК «Монако» должен принять еще как минимум одного игрока. В связи с затяжной травмой Бреля Эмболо в клубе ожидают одного нападающего. Кроме того, ряды нынешнего лидера Лиги 1 может также пополнить защитник.

Пока что клуб укрепил своим позиции с приходом Филиппа Кёна, Мохаммеда Салису, Дениса Закариа и Вильфреда Синго. Трансферное окно в клубе получилось амбициозным и может стать еще более масштабным в ближайшие дни. Заметно, что Дмитрий Рыболовлев очень вовлечен в работу ФК «Монако», который стремится вернуться в Лигу чемпионов в следующем сезоне.