AS Monaco : Dmitri Rybolovlev présent à l’entraînement

Déjà sur place dimanche soir au Louis-II pour assister à la belle victoire de son équipe face à Strasbourg (3-0), le président de l’AS Monaco a assisté à la séance des Monégasques ce lundi matin à La Turbie.

Aux côtés de Thiago Scuro, directeur du football, Dmitri Rybolovlev a pu admirer la première séance de la semaine des siens, au lendemain du magnifique succès de l’AS Monaco, qui place actuellement le club du Rocher en tête du championnat (deux victoires en deux matchs, sept buts inscrits).

L’occasion pour le président de l’ASM de suivre de plus près l’excellent début de saison des Monégasques, mais aussi de faire un point avec les deux nouveaux hommes forts de l’ASM, Adi Hütter et Thiago Scuro.

Début d’une nouvelle semaine de travail pour nos Rouge & Blanc !



Alors que le mercato s’apprête à fermer ses portes le 31 août prochain, l’AS Monaco devrait encore enregistrer l’arrivée d’au moins un joueur. Un attaquant est attendu pour palier à la longue blessure de Breel Embolo, alors qu’un défenseur pourrait également garnir les rangs de l’actuel leader de la Ligue 1.

Jusqu’ici, le club de la Principauté s’est renforcé avec les arrivées de Philipp Köhn, Mohammed Salisu et plus récemment celles de Denis Zakaria et Wilfried Songo. Un mercato ambitieux, qui pourrait l’être encore plus dans les jours à venir.

Une volonté de Dmitri Rybolovlev, plus que jamais investi pour permettre à l’AS Monaco de retrouver la Ligue des champions la saison prochaine.

Premier Open Training de la saison

Après le succès de la première édition la saison dernière, un nouvel entraînement ouvert au public va être organisé par l’AS Monaco.

Ce mardi 22 août, il sera en effet possible d’assister à la séance des Monégasques au Centre de Performance, à partir de 9h30.

Durant cette séance d’entraînement particulière, pour préparer au mieux le déplacement à Nantes (vendredi 25 août à 21h au Stade de la Beaujoire), de nombreuses animations seront prévues.

L’occasion pour le public rouge et blanc de se rapprocher encore un peu plus de cette équipe version 2023-2024, qui ne cesse de faire des émules comme en atteste l’affluence et l’ambiance au Louis-II dimanche soir.

Pour réserver votre place et assister à l’Open Training, rendez-vous sur la billetterie en ligne de l’AS Monaco. Les places sont gratuites.