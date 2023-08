Mercato : Denis Zakaria (Juventus Turin) signe à l’AS Monaco

Denis Zakaria vient renforcer l'entrejeu monégasque (Photo © AS Monaco)

Comme annoncé depuis plusieurs semaines, le milieu international suisse (26 ans) s’est engagé pour cinq saisons avec le club du Rocher.

Après Philipp Köhn et Mohammed Salisu, il est la troisième recrue monégasque. Après des expériences au Young Boys, au Borussia Mönchengladbach, à la Juventus Turin et à Chelsea, Denis Zakaria s’apprête à découvrir la Ligue 1 sous la houlette d’Adi Hütter.

Les deux hommes se sont déjà côtoyés à deux reprises, au Young Boys (2015-2017) et au Borussia Mönchengladbach (2021-2022).

« Je le connais depuis 2015. Il avait 18 ans. Après deux saisons, il est parti à Gladbach, où je l’ai ensuite retrouvé, avait confié l’entraîneur monégasque lors de la conférence de presse avant le match face à Clermont. Son style de jeu conviendrait parfaitement à l’AS Monaco et puis il parle français car il est né à Genève et s’exprime aussi parfaitement en anglais et en allemand. »

Vers une paire Camara-Zakaria ?

International suisse à plusieurs reprises (49 sélections, 4 passes, 3 buts), Denis Zakaria était présent dans la sélection suisse lors des quatre dernières grandes compétitions (Euro 2016 et 2020 et Coupe du monde 2018 et 2022).

Après cinq saisons pleines passées en Bundesliga, l’imposant milieu de terrain (1m90) a rejoint la Serie A et la Juventus de Turin lors du mercato hivernal 2022. Avec la Vieille Dame, le natif de de Genève a disputé 15 matchs (1 but).

Adi Hütter-Thiago Scuro, nouveau duo gagnant de l’AS Monaco ?

Prêté à Chelsea lors de la saison 2022-2023 (11 matchs, 1 but), Zakaria arrive en Principauté fort d’une expérience récente en Premier League. À Monaco, l’athlétique milieu de terrain pourrait faire la paire avec Mohamed Camara, si Youssouf Fofana venait à quitter le Rocher d’ici la fin du mercato.

Des clubs de Premier League garderaient en effet un regard attentif sur la situation de l’international français, qui aurait récemment repoussé les avances de Nottingham Forest.