Wilfried Singo rejoint l’AS Monaco au poste de défenseur

L’international ivoirien de 22 ans s’est engagé pour cinq ans.

Nouvelle recrue pour les Rouge et Blanc. Le club monégasque vient d’annoncer l’arrivée du défenseur Wilfried Singo, tout droit venu du Torino.

Engagé pour cinq ans, l’international ivoirien d’1m90 devrait rester lié au club jusqu’à juin 2028. Formé en Côte d’Ivoire à l’AS Denguélé, c’est à l’hiver 2019 que Wilfried Singo rejoint le Torino. D’abord recruté dans l’équipe U19 – Torino Primavera -, il dispute 31 matches (où il inscrit trois buts et délivre trois passes décisives), avant d’intégrer le groupe professionnel à l’intersaison. Le 1er août 2019, Wilfried Singo joue son premier match en pro, à l’occasion du deuxième tour de qualification pour l’Europa Ligue, remporté contre le club hongrois Debreceni Vasutas Sport Club (4-1).

Lors de la saison 2020-2021, Wilfried Singo dispute pas moins de 28 matches, inscrit un but et délivre trois passes décisives. S’il est défenseur central de formation, le joueur est également capable d’évoluer au poste de latéral droit. Entre 2021 et 2023, Wilfried Singo est de plus en plus présent sur le terrain et participe pleinement à l’évolution du club italien, qui se classe 10e de Serie A au terme de ces deux années.

Au total, Wilfried Singo compile 109 matches, dont 98 de Serie A, sept buts et dix passes décisives au sein du Torino. Décrit par l’AS Monaco comme « un défenseur physique et technique doté d’un bon sens de l’anticipation », le joueur a même participé aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, où il a disputé quatre matches en tant que titulaire. Durant la compétition, il permet aux Ivoiriens d’obtenir de bons résultats face à l’Allemagne et au Brésil, se hissant ainsi jusqu’aux quarts de finale.

Wilfried Singo est titularisé pour la première fois avec les A par le sélectionneur Patrice Beaumelle, le 5 juin 2021, lors de la victoire contre le Burkina Faso (2-1). Depuis, le défenseur a disputé six autres rencontres avec les Eléphants, totalisant cinq victoires et un match nul.