Лига 1: ФК «Монако» провел блестящий матч и возглавил турнирную таблицу в чемпионате

В воскресенье вечером на стадионе «Луи-II» монегаски уверенно разгромили «Страсбур» (3-0) на глазах у Князя Альбера II и Дмитрия Рыболовлева.

Счет: 3:0

Два матча – две победы и семь голов! ФК «Монако» блестяще начал сезон. Он подтвердил это в воскресенье вечером в своем первом матче чемпионата на стадионе «Луи-II».

Перед оживленными трибунами этот летний вечер открыл воодушевленный и неудержимый Такуми Минамино, оформивший дубль еще в первом тайме (см. ниже).

Добившись преимущества до перерыва, монегаски смогли забить и третий гол – здесь отличился Виссам Бен-Йеддер (3:0, 58′), который в первом туре в Клермоне уже реализовал дубль.

Смелые инициативы, восхитительный прессинг и несокрушимый тыл, несмотря на неожиданную и меняющуюся защиту противника, дают большие надежды на монакскую команду сезона 2023-2024 года.

Этот успех предстоит закрепить в ближайшую пятницу (21:00) на поле «Нанта».

Игрок: воскрешение Минамино

Преобразившись с приходом Ади Хюттера, японец своим дублем и ассистом ознаменовал отличное начало сезона и большие надежды, которые он подавал еще в ходе предсезонной подготовки.

На фоне прочих атак Такуми Минамино сначала открыл счет безукоризненным залпом в дальний угол ворот на 20-й минуте, а на 36-й минуте удвоил преимущество монегасков, пробив головой точно в цель с подачи Кайо в центр.

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В завершение японец исполнил чудесную голевую передачу Виссаму Бен-Йеддеру, который фактически обеспечил триумф монегасков на 58-й минуте.

Уступив к 80-й минуте свое место Элиессу Бен-Сегиру под бурные аплодисменты публики, Такуми Минамино подтвердил, что на него можно надеяться, как на одного из ведущих бомбардиров ФК «Монако».

Вывод: многообещающий дебют Синго

Ади Хюттер уже выпускал на поле только перебравшегося в Монако ивуарийца в отсутствие нескольких форвардов клуба, в частности, Гильермо Марипана.

На правом фланге защитной тройки, рядом с Денисом Закариа, тоже впервые выступавшим за монегасков, и Сунгуту Магасса универсальный Синго решительно действовал на поле и выложился по полной.

Это хорошее предзнаменование для продолжения сезона обновленной монакской защиты, которая после ухода Бенуа Бадиашиле прошлой зимой и Акселя Дисаси этим летом ожидает яркого дебюта Мохаммеда Салису.

Цитата: «Отличный матч»

Вандерсон в эфире Canal+: «Мы провели отличный матч, закрепивший нашу победу в Клермоне. Перед важной встречей в Нанте мы и дальше будем усиленно тренироваться.»

На трибунах – Князь Альбер II и Дмитрий Рыболовлев

Князь Альбер II впервые появился на публике после торжественного приема Красного Креста Монако 29 июля и не упустил случая поболеть за монегасков на трибунах «Луи-II».

Рядом с ним в ложе находился Дмитрий Рыболовлев. На протяжении матча Князю и президенту ФК «Монако» выпадала возможность вместе как следует отпраздновать голы красно-белых.