Ligue 1 : Avec un nouveau carton, l’AS Monaco récupère son fauteuil de leader

Les Monégasques sont seuls leader de Ligue 1 (Photo © AS Monaco)

Les Monégasques se sont largement imposés (3-0) face au RC Lens ce samedi soir au stade Louis-II sous les yeux du Prince Albert II.

Le match : 3-0

Freinés à Nantes la semaine dernière après une entame de match difficile (3-3), les Monégasques ont repris leur marche en avant en réalisant un nouveau festival offensif.

Face à une équipe de Lens toujours aussi méconnaissable par rapport la saison dernière, les hommes d’Adi Hütter ont pour leur part montré un visage séduisant.

En l’espace de seulement quelques mois, les certitudes dans le jeu sont passées d’un camp à l’autre, réduisant définitivement en poussières les souvenirs cauchemardesques de la lourde défaite (1-4) concédée ici-même en août 2022.

Bien en place dès le début, les coéquipiers de Wissam Ben Yedder ont étouffé leurs adversaires au milieu de terrain et ont logiquement ouvert le score par l’intermédiaire de Wilfried Singo de la tête sur un corner de Caio Henrique (1-0, 24′). Sa première réalisation avec l’AS Monaco.

Si Lens a timidement réagi sur un coup franc cadré d’Angelo Fulgini qui a obligé Philipp Köhn à s’employer (35′), ce sont les Monégasques qui ont doublé la mise sur une sublime combinaison entre Takumi Minamino et Aleksandr Golovin, conclue d’une frappe en une touche (2-0, 36′).

Devant à la pause, l’ASM a fait le break peu avant l’heure de jeu, Guillermo Maripan envoyant le cuire au fond des filets sur un service de Caio Henrique (3-0, 59′), sa deuxième passe décisive de la soirée.

Peu inquiétés en fin de match, les rouge et blanc ont tranquillement géré leur avance, tandis que Folarin Balogun, dernière recrue de l’AS Monaco, en a profité pour disputer ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs.

Assuré d’être en tête du championnat à l’issue de cette quatrième journée, l’AS Monaco se rendra à Lorient dimanche 17 septembre (13h) lors de la prochaine journée.

Le joueur : Wilfried Singo, des deux côtés du terrain

Arrivé cet été sur le Rocher en provenance du Torino, l’international ivoirien a grandement contribué au deuxième clean sheet des siens en quatre matchs de Ligue 1.

Auteur de l’ouverture du score en inscrivant de la tête son premier but sous le maillot monégasque, le polyvalent défenseur monégasque semble déjà adopté par le vestiaire et Adi Hütter, qui vient de l’aligner pour la troisième fois consécutive à droite de sa défense à trois.

Un rôle qui semble taillé pour les qualités de l’ancien pilier du Torino, à la fois à l’aise dans l’axe et sur le côté droit en phase offensive pour couvrir les montées de Vanderson.

Défensivement, l’Ivoirien s’est d’ailleurs distingué en réalisant un double sauvetage exceptionnel sur sa ligne. En repoussant d’abord une frappe de Kevin Danso, puis une deuxième coup sur coup de Wesley Saïd (77′). Impérial, le nouveau roc monégasque n’est pas prêt de sortir de cette séduisante équipe.

Le chiffre : 13

Comme le nombre de buts inscrits par l’AS Monaco depuis le début de la saison en seulement quatre rencontres de championnat.

La phrase : « Nous avons très bien joué »

Philipp Köhn : « Nous avons réalisé un bon match. On savait que cela serait difficile face à une belle équipe de Lens. Mais nous avons très bien joué et nous avons ouvert le score, ce qui était important. Défensivement, nous n’avons pas encaissé de but. C’est super pour la suite. »