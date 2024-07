Scoprite le tantissime sorprese dell’AS Monaco per la stagione del suo centenario

L'AS Monaco festeggia 100 anni con tantissime sorprese per i tifosi!© AS Monaco

Questa stagione segna il centesimo anniversario dell’AS Monaco, un anno storico per il club del Principato che ha riservato tantissime sorprese per i suoi fedeli tifosi. Oltre a celebrare questo memorabile evento, la squadra si sta preparando per il tanto atteso ritorno in Champions League.

Il 23 agosto, l’AS Monaco soffierà la sua centesima candelina, festeggiando un’avventura nata del 1924 dopo la fusione di diverse squadre locali. Nel corso di un secolo, l’AS Monaco è diventato uno dei club più prestigiosi di Francia, collezionando otto titoli di campioni di Francia, cinque Coppe di Francia, quattro Trophées des champions e una Coupe de la Ligue.

Il club della Rocca ha brillato anche sulla scena europea, qualificandosi per le semifinali della Champions League in quattro occasioni e disputando anche una finale nel 2004. Non sarebbe bello riconfermare la vittoria a distanza di vent’anni?

© AS Monaco

Una collezione di maglie speciali e un villaggio a tema

Per questa stagione speciale, il club ha presentato una nuova tenuta per giocare in casa e ha in programma di svelare le maglie da trasferta e il terzo set all’inizio di agosto. È prevista anche una capsule collection “100 anni”, accompagnata da un’identità visiva dedicata su tutti i mezzi di comunicazione.

Segnatelo in agenda: dal 1° al 25 agosto, Port Hercule si trasformerà nel villaggio dell’AS Monaco! Uno spazio divertente e interattivo dove i tifosi potranno partecipare a una serie di attività, tra cui un campo da calcio per emozionanti partite estive. Numerosi eventi a sorpresa si svolgeranno durante tutta l’estate, per momenti memorabili per grandi e piccini.

© AS Monaco

Un film e un libro per immortalare la storia

Il centenario sarà anche l’occasione per approfondire la storia del club grazie a un film eccezionale trasmesso sulle piattaforme mediatiche dell’AS Monaco. Per accompagnare la visione, ad agosto sarà pubblicata un’opera originale sotto forma di “grande libro”, che ripercorrerà i momenti chiave e le figure emblematiche che hanno segnato il club.

© AS Monaco

Una grande festa per l’accoglienza del Montpellier

Il weekend del 27 settembre, in occasione della partita contro il Montpellier, che festeggia anche il suo 50° anniversario, lo stadio Louis-II ha in serbo una serie di sorprese. In campo, i giocatori indosseranno una maglia da collezione, venduta in edizione limitata con priorità agli abbonati. Questa grande festa riunirà ex giocatori di punta e grandi tifosi per celebrare insieme questa stagione simbolica.

© AS Monaco

