I giocatori dell’AS Monaco tornano ad allenarsi

Questo lunedì, alcuni giocatori dell’AS Monaco sono tornati al centro di allenamento per i test precampionato, per poi dedicarsi alle partite amichevoli e a uno stage di preparazione in Austria in programma il 15 luglio.

Questo lunedì, 15 giocatori del club, esclusi quelli internazionali, si sono sottoposti alla prima fase fondamentale dei test medici. I loro compagni si uniranno progressivamente fino al 1° luglio, data in cui la squadra sarà al completo per dare inizio ai preparativi per la nuova stagione, in cui l’AS Monaco sarà in Champions League.

L’internazionale tedesco Thilo Kehrer ai test medici © AS Monaco

Quattro amichevoli prima della ripresa della Ligue 1

Il primo importante obiettivo dei Rouge et Blanc è l’amichevole del 6 luglio contro il Servette Genève, che si è aggiudicato di recente la Coppa Svizzera. Ma prima, mercoledì pomeriggio i giocatori presenti riprenderanno l’allenamento sul campo del centro di La Turbie.

Guidato da Adi Hütter, l’AS Monaco affronterà una serie di partite amichevoli per migliorare le prestazioni dei giocatori. Oltre all’incontro con il Servette Genève, il club di Monaco affronterà il Cercle Bruges, il 13 luglio al Performance Center. I Rouge et Blanc voleranno poi nei Paesi Bassi per un’ultima partita preparatoria contro il Feyenoord, il 31 luglio.

Infine, dal 15 al 21 luglio, è previsto uno stage nella terra del coach austriaco. Il soggiorno a Windischgarsten si concluderà con un incontro contro lo Sturm Graz il 20 luglio. La partita sarà una sorta di rivincita con i campioni d’Austria della stagione 2023-2024, una squadra che l’AS Monaco ha affrontato nella fase a gironi dell’Europa League nel 2021, finendo imbattuto con una vittoria (1-0) e un pareggio (1-1).

Inizio campionato 2024-2025 domenica 18 agosto

Questi intensi preparativi servono a mettere la squadra nelle migliori condizioni per affrontare la prossima stagione di Champions League e l’inizio della Ligue 1, dove l’AS Monaco riceverà in casa l’AS Saint-Etienne domenica 18 agosto allo stadio Louis II.

I tifosi monegaschi possono già iniziare a fare il tifo per una squadra che si appresta ad affrontare le sfide della prossima stagione.

Félix Lemaréchal ai test medici © AS Monaco

