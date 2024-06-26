Игроки ФК «Монако» вернулись в тренировочный центр после межсезонного перерыва!

Игроки AS Monaco снова в строю в Центре спортинвых достижений в Ля-Тюрби © ФК «Монако»

В понедельник некоторые игроки AS Monaco вернулись в тренировочный центр для прохождения предсезонных тестов, прежде чем отправиться на товарищеские матчи и тренировочный сбор в Австрию, который начнется 15 июля.

За исключением игроков, задействованных в международных соревнованиях, 15 членов команды начали важный первый этап медицинских тестов. Остальные присоединятся к ним до 1 июля, чтобы весь состав был готов начать подготовку к новому сезону, в котором ФК «Монако» будет выступать в Лиге Чемпионов.

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Немецкий игрок Тило Керер проходит медицинские тесты © ФК «Монако»

Четыре товарищеских матча перед стартом Первой лиги

Первая важная цель для красно-белых — товарищеский матч против недавнего обладателя Кубка Швейцарии, женевской команды «Серветт», который состоится 6 июля. Перед этим в среду днем игроки возобновят тренировки на полях Центра спортивных достижений.

Под руководством Ади Хюттера ФК «Монако» планирует провести серию товарищеских матчей для оптимальной подготовки игроков. Помимо матча с «Серветт-Женева», 13 июля монегасский клуб примет «Серкль Брюгге» в своём центре. Затем «красно-белые» отправятся в Нидерланды на завершающий тренировочный матч против «Фейеноорда» 31 июля.

Также с 15 по 21 июля запланирован тренировочный лагерь на родине австрийского тренера. Кульминацией пребывания в Виндишгарстене станет матч против «Штурм» из Граца 20 июля. Этот матч станет встречей с чемпионами Австрии сезона 2023-2024 годов, с которыми ФК «Монако» уже встречался на групповом этапе Лиги Европы в 2021 году, одержав победу (1-0) и сыграв вничью (1-1).

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Эти интенсивные тренировки направлены на то, чтобы привести команду в наилучшую форму к предстоящему сезону Лиги Чемпионов и началу Первой Лиги. В воскресенье, 18 августа, ФК «Монако» примет ФК «Сент-Этьен» на «Стадионе им. Луи II».

Теперь болельщики Монако могут с нетерпением ждать, как их команда будет готовиться к предстоящим испытаниям, которые обещают быть захватывающими в новом сезоне!

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