Ligue 1: l’AS Monaco vince il derby della Costa Azzurra e sale al 2° posto

In occasione della Settimana di azione contro il razzismo e l’antisemitismo, l’AS Monaco ha dato il massimo in campo e si è aggiudicata il derby contro l’OGC Nice (2-1), con il presidente Dmitri Rybolovlev in tribuna. Sotto di un punto nonostante avessero dominato la partita, nel secondo tempo i Rouge et Blanc hanno rimontato e ribaltato il risultato grazie a Biereth ed Emboloi.

Il 108° incontro tra le due rivali della Costa Azzurra ha fatto da cassa di risonanza per una bella iniziativa. In occasione della Settimana di azione contro il razzismo e l’antisemitismo, le maglie di entrambe le squadre sfoggiavano un chiaro messaggio: “No al razzismo”.

Trenta minuti prima del calcio d’inizio, Thiago Scuro, direttore generale del club monegasco, ha consegnato una maglia speciale ai rappresentanti della LICRA Monaco. Qualche giorno prima, Thilo Kehrer, vice-capitano del Monaco, e Dante, capitano del Nizza, hanno partecipato a un servizio fotografico a Saint-Jean-Cap-Ferrat, di fronte al mare. È stato un bel gesto, per ricordare che i valori fondamentali trascendono le rivalità sportive.

AS Monaco: secondo club al mondo per stabilità

Una chiara dominanza fin dall’inizio

I giocatori monegaschi hanno iniziato la partita con determinazione. La posta in gioco era alta: cancellare il ricordo della sconfitta dell’andata all’Allianz Riviera e porre fine a una serie di due sconfitte consecutive in casa contro gli Aiglons. La situazione in classifica, con le due squadre che hanno esattamente lo stesso numero di punti (47) e la stessa media di gol (+19), ha dato un tocco ancora più speciale a questo derby.

La tensione è palpabile fin dai primi minuti. L’AS Monaco strappa subito un vantaggio sugli avversari: Embolo ottiene un rigore, ma Bulka para il tentativo di Biereth (5′). I biancorossi continuano a spingersi in avanti, con un tiro sublime di Minamino che colpisce la traversa (8′).

Il giapponese, nel vivo dell’azione, serve poi Akliouche, il cui tentativo viene deviato in corner (17′). I nizzardi rispondono con altrettanti tentativi falliti, di Rosario (24′), Boga (26′) e Abdi (34′). Zakaria, a sua volta, non riesce a cogliere di sorprese Bulka (37′).

Il colpo finale del Nizza prima dell’intervallo

Alla fine del primo tempo, proprio quando sembrava che la partita fosse in equilibrio, il Nizza segna la prima rete. Su un cross preciso di Clauss, Boga si intromette e segna di testa (41′, 0-1). Un duro colpo per il Monaco, che rientra negli spogliatoi in svantaggio.

Biereth sblocca il punteggio

Il secondo tempo inizia sulla falsariga del primo, con una certa pressione della squadra di casa. Ma questa volta, la dominanza viene premiata. Su un fantastico passaggio laterale di Akliouche. Biereth scaglia una cannonata nell’angolo superiore della porta di Bulka (56′, 1-1). È il 12° gol in Ligue 1 per il danese e l’11° in casa, sul 7° assist del talentuoso attaccante formato dall’Academy.

Da qui, la partita si accende. La coppia Biereth-Akliouche continua a creare scompiglio nella difesa del Nizza, ma Bulka interviene in soccorso dei suoi (60′). Né Zakaria (62′) né Guessand (68′) riescono a ribaltare la situazione.

Breel Embolo decisivo

Alla fine è Embolo a regalare la vittoria ai Rouge et Blanc. Dopo un’altra bella performance di Akliouche, l’attaccante svizzero resiste alla marcatura degli avversari per incrociare perfettamente il suo tiro (73′, 2-1). I tifosi e il presidente del club esplodono di gioia quando Embolo segna il suo quinto gol della stagione, regalando il vantaggio in una delle partite più importanti.

I biancorossi festeggiano il gol decisivo di Breel Embolo davanti a 11.564 spettatori e a uno Stadio Louis-II in delirio © AS Monaco

Nonostante un’ultima occasione per Balogun (82′) e sette lunghi minuti di tempi supplementari, l’AS Monaco mantiene il vantaggio fino al fischio finale. Una vittoria sofferta (2-1), che porta gli uomini di Adi Hütter al secondo posto in campionato, premiando una performance densa di controllo e determinazione.

Adi Hütter : « Nous méritons la victoire, nous étions la meilleure équipe sur le terrain ce soir. Bravo à mes joueurs. Je suis content pour Mika, avec son but, même s'il a manqué son penalty. Mika ne lâche jamais rien. Il se bat toujours pour son équipe. Ce but était très…

Dopo questa importante vittoria, il presidente Dmitri Rybolovlev, accompagnato da Stéphane Morandi, membro del Consiglio di amministrazione del club, e da Thiago Scuro, si è congratulato con i giocatori negli spogliatoi.

Prossima sfida per il Monaco? Brest, in trasferta, sabato 5 aprile alle 19:00.

