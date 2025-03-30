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Лига 1: «Монако» побеждает в дерби Лазурного берега и поднимается на второе место в Чемпионате Франции

Автор: Anaïs Riu
Опубликовано 30 марта 2025
AS Monaco
Подняв руки к небу, «красно-белым» празднуют решающий гол Эмболо на глазах у 11 564 зрителей на стадионе «Луи-II» © ФК «Монако»
Автор: Anaïs Riu
- 30 марта 2025

В рамках Образовательной недели против расизма и антисемитизма ФК «Монако» подарил болельщикам яркое выступление, одержав победу в дерби против «Ниццы» (2:1), за которой с трибун наблюдал президент клуба Дмитрий Рыболовлев. Несмотря на игровое превосходство, «красно-белые» уступали в счёте, но во втором тайме переломили ход матча благодаря голам Бирета и Эмболо.

108-е противостояние двух соперников с Лазурного берега ознаменовалось важной волевой победой монегасков. В рамках Образовательной недели против расизма и антисемитизма игроки обеих команд надели футболки с четким посланием: «нет расизму».

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За полчаса до начала матча генеральный директор княжеского клуба Тиагу Скуру вручил представителям LICRA Monaco специальную футболку. Несколькими днями ранее в Сен-Жан-Кап-Ферра состоялась фотосессия, на которой Тило Керер, вице-капитан «Монако», и Данте, капитан «Ниццы», встретились у моря. Отличный способ напомнить публике, что фундаментальные ценности выходят за рамки спортивного соперничества.

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Уверенное доминирование с самого начала

Монакские футболисты начали матч с решительным настроем. Ставки были высоки: абстрагироваться от поражения в первом матче на «Альянц Ривьера» и прервать серию из двух домашних поражений подряд против «орлят». Турнирное положение придавало дерби особую интригу: обе команды набрали одинаковое количество очков (47) и имели одинаковую разницу забитых и пропущенных мячей (+19).

С первых же минут было жарко как на трибунах, так и на поле, и «Монако» уверенно владел инициативой. Эмболо быстро заработал пенальти, но Булка угадал угол и сумел отразить удар Бирета (5’). «Красно-белые» продолжали усиливать давление, и вскоре великолепный удар Минамино пришелся в перекладину (8’).

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Блестящий Минамино затем исполнил подачу на Аклиуша, чей удар был отражён на угловой (17’). «Ницца» ответила серией попыток Росарио (24’), Бога (26’) и Абди (34’), но безрезультатно. Вскоре и Закария не сумел переиграть Булку (37’).

Ошеломляющий удар «Ниццы» перед перерывом

Казалось, что к концу первого тайма страсти на поле немного утихли, но именно в этот момент «Ницца» нанесла удар. После перевода мяча Клаусса с фланга в штрафную, Бога довел дело до логического завершения, точно подставив голову (41’, 0:1). Расстроенные монегаски вернулись в раздевалку, уступая в счёте.

Бирет открывает счёт

Второй тайм начался по тому же сценарию, что и первый, с сильным прессингом со стороны хозяев. Но на этот раз их доминирование принесло результат. После изящной передачи Аклиуша Бирет отправил мяч под перекладину ворот Булки (56’, 1:1). Это уже 12-й гол датчанина в Лиге 1 и 11-й — на домашнем стадионе, после седьмой результативной передачи талантливого воспитанника Академии.

Монегаски почувствовали вкус игры. Связка Бирет–Аклиуш продолжила терзать оборону «Ниццы», но вновь на пути встал Булка (60’). Ни Закария (62’), ни Гессан (68’) не смогли склонить чашу весов в чью-либо пользу.

Эмболо приносит победу Княжеству

В итоге победу «красно-белым» принес Эмболо. После ещё одного великолепного паса Аклиуша швейцарский форвард продавил защиту и мощным ударом отправил мяч в ворота Булки (73’, 2:1). Болельщики и президент клуба взорвались от радости, празднуя пятый гол Эмболо в сезоне — тот самый, который вывел команду вперёд в этом важнейшем матче сезона.

Подняв руки к небу, «красно-белым» празднуют решающий гол Эмболо на глазах у 11 564 зрителей на стадионе «Луи-II» © ФК «Монако»

Несмотря на неудачную попытку Балогана (82’) и семь напряжённых минут добавленного времени, «Монако» сумел удержать своё преимущество до финального свистка. Эта блестящая победа (2:1) вывела команду Ади Хюттера на второе место в турнирной таблице — заслуженная награда за волевую и решительную игру.

После этой важной победы президент Дмитрий Рыболовлев поздравил команду в раздевалке — в присутствии члена Совета директоров клуба Стефана Моранди и генерального директора Тиагу Скуру.

Следующий вызов для монегасков – Брест, на выезде, в субботу, 5 апреля, в 19:00.

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