Лига 1: «Монако» побеждает в дерби Лазурного берега и поднимается на второе место в Чемпионате Франции

В рамках Образовательной недели против расизма и антисемитизма ФК «Монако» подарил болельщикам яркое выступление, одержав победу в дерби против «Ниццы» (2:1), за которой с трибун наблюдал президент клуба Дмитрий Рыболовлев. Несмотря на игровое превосходство, «красно-белые» уступали в счёте, но во втором тайме переломили ход матча благодаря голам Бирета и Эмболо.

108-е противостояние двух соперников с Лазурного берега ознаменовалось важной волевой победой монегасков. В рамках Образовательной недели против расизма и антисемитизма игроки обеих команд надели футболки с четким посланием: «нет расизму».

