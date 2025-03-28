ФК «Монако» – чемпион по имиджу: как княжеский клуб покорил сердца французов

ФК «Монако» – бесспорный лидер рейтинга IPSOS 2024/2025 – закрепил за собой статус французского футбольного клуба с лучшей репутацией на национальном уровне. Этот успех стал результатом тщательно продуманной стратегии, сочетающей спортивное превосходство, активную работу с местными сообществами и широкий географический охват. Разбираемся подробнее.

Цифры говорят сами за себя: 80% французов, интересующихся футболом – а это 22,5 миллиона человек – заявляют, что у них сложилось положительное мнение об ФК «Монако», что на три процентных пункта выше, чем в прошлом сезоне. Это достижение вывело монакский клуб на первое место в престижном рейтинге IPSOS – лучший показатель с сезона 2017/2018, когда «Монако» завоевал титул чемпиона Франции. Символический подарок на столетие княжеского клуба!

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Для Тьягу Скуру, генерального директора клуба, это признание неслучайно: «Мы очень гордимся результатом рейтинга, потому что это очень важная для нас тема. Победы на поле – главная цель, но не менее значимо иметь хорошую репутацию, поддерживать доброжелательные отношения со всеми заинтересованными сторонами, демонстрировать нашим болельщикам и прочим четкую организацию клуба…»

Цельность и постоянство – ценности президента

Генеральный директор подчеркивает, что фундаментальные ценности клуба заложены его президентом Дмитрием Рыболовлевым: «Представлять Княжество Монако – большая ответственность, о которой нам постоянно напоминает наш президент. Всегда важно вести себя уважительно и придерживаться высоких ценностей. У нас очень молодая, талантливая команда, которая ведет себя достойно на поле, играя в футбол честно и в духе fair play. Даже в ситуациях, когда мы сталкивались с трудностями, такими как ошибки судейства, мы вели себя очень профессионально и уважительно. Я думаю, что последовательность в нашем поведении даёт нам сегодня заслуженные плоды».

Тьягу Скуру (Thiago Scuro) © ФК «Монако»

Амбиции – вектор совершенства

ФК «Монако» особенно выделяется в четырех ключевых критериях: он считается самым амбициозным (82%), престижным (82%), привлекательным (79%) и динамичным (79%) клубом в Лиге 1. Эти качества находят конкретное воплощение в ежедневной жизни клуба.

«Мы демонстрируем наши амбиции в разных направлениях, – объясняет Скуру. – Во-первых, в наших целях: твёрдое стремление пройти в Лигу чемпионов и регулярно представлять французский футбол, несмотря на то что мы не входим в первую тройку клубов лиги по бюджету. Наш стиль игры – всегда агрессивный, атакующий, зрелищный – также является способом продемонстрировать наши амбиции. Наконец, амбициозность проявляется в повседневной работе: в том, как мы сотрудничаем с партнерами, организуем мероприятия, строим внешнюю коммуникацию… Мы считаем себя одним из крупнейших клубов Европы».

Преимущества хорошей репутации

Отличная репутация приносит клубу ощутимую выгоду. Тьягу Скуру подтверждает это: «Когда у вас хороший имидж, когда вы транслируете правильные ценности и позитивный посыл, это помогает во всех направлениях. Бренды хотят ассоциироваться с нами. Все больше людей в нашем регионе интересуются деятельностью клуба. Игроки также проявляют всё больший интерес к “Монако”».

Генеральный директор также признает, что именно репутация клуба повлияла на его собственный карьерный выбор: «Клуб имеет отличную репутацию в Латинской Америке, особенно в Бразилии. Желание быть на первых строках турнирной таблицы сыграло большую роль в моём решении принять такой вызов. Кроме того, это – гостеприимный регион для иностранцев, в том числе для меня, ведь я впервые приехал работать в Европу».

Идентичность, неразрывно связанная с Княжеством

Репутация клуба неотделима от имиджа Монако. «Есть тесная связь между различными символами, такими как название страны, название клуба, активная вовлеченность князя Альбера II, который посещает матчи, поддерживает команду и является нашим болельщиком номер один, – подчеркивает генеральный директор. – Фирменный рисунок на нашей форме – диагональ – был создана Княгиней Грейс много лет назад. Наша история, наше наследие тесно связаны с Княжеством Монако».

Князь Альбер II и президент ФК «Монако» Дмитрий Рыболовлев на праздновании столетия клуба © ФК «Монако»

Эта особая ответственность – представлять целое государство, а не просто город – прекрасно усвоена всеми сотрудниками клуба и передаётся игрокам.

Значимые местные инициативы

Для укрепления позитивного имиджа клуб реализует множество социальных программ. Ярким примером этого является Kids Tour – проект, направленный на развитие регионального присутствия. В сезоне 2023-2024 годов красно-белый караван проехал почти 2 000 км по 26 муниципалитетам Франции, Италии и Монако, в мероприятии приняли участие более 3 400 детей.

Звезды основной команды и молодые таланты Академии, в том числе Тило Керер, Кристиан Мависса, Крепин Диатта, Денис Закария, Филипп Кён, Вандерсон, Кайо Энрике, Юссуф Фофана, Фоларин Балоган и Манес Аклиуш, пересекли регион вместе с Kids Tour.

Эти программы – бесплатные и открытые для всех – позволили всем желающим заглянуть в мир ФК «Монако». Munegu Cup представляет собой ещё один успешный пример взаимодействия клуба с местном сообществом. Это мероприятие проводилось уже дважды и в 2024 году собрало несколько сотен детей из Княжества на футбольном турнире на стадионе «Луи-II».

В сезоне 2023-2024 в Kids Tour приняли участие более 3 400 детей © ФК «Монако»

Как отмечает Тьягу Скуру: «Мы не имеем полного контроля над спортивными результатами на поле, но мы имеем полный контроль над тем, как мы взаимодействуем с местными сообществами и способствуем их развитию. Подобные инициативы находятся в центре внимания нашей команды».

Клуб также реализует программу ÜNSEME (что в переводе с монегасского означает «Вместе»), в рамках которой дети и подростки, играющие в футбол, имеют возможность поближе познакомиться с профессиональной командой, а их тренеры – возможность обменяться ценным опытом.

Команда Кап-д’Ай выиграла первый турнир ÜNSEME Cup @ ФК «Монако» / Ален Дюпра (Alain Duprat)

ФК «Монако» также расширяет своё влияние за пределами спортивной сферы. Партнерство с Больничным центром Княгини Грейс отражает этот тренд. В этом году в отделении педиатрии клуб торжественно открыл приёмный покой в красно-белых тонах, на стенах которого красовался талисман клуба, Буба, чтобы смягчить стресс от пребывания юных пациентов в больнице.

ФК «Монако» и Больничный центр Княгини Грейс несут настоящую волну солидарности, утешения и надежды больным детям © Дирекция по связям / Стефан Данна (Stéphane Danna)

Стратегия взвешенной национальной экспансии

Помимо укрепления своих позиций на местном уровне ФК «Монако» развивает стратегические партнерства на национальном уровне. «На этой неделе мы объявили о первых двух шагах – заключении партнерств с клубами, находящимися далеко от Монако. Мы подписали контракты с “Сен-Прист” и “Версаль”», – делится Скуру. Эти альянсы с клубами, выступающими в Насьональ 2 и Насьональ, обеспечивают доступ к двум важнейшим регионам по выявлению талантов во Франции: региону Овернь-Рона-Альпы и Иль-де-Франс.

Благодаря такому партнёрству молодые игроки этих клубов смогут тренироваться на спортивных объектах ФК «Монако» и, возможно, даже стать учениками Академии клуба, а их тренеры – посещать «La Diagonale», учебный центр ФК «Монако», который считается одним из самых престижных в Европе.

За репутационным успехом – коллективная работа

Тьягу Скуру подчёркивает, что этот успех стал результатом работы всей команды: «Клуб движется вперед, потому что у нас есть команда из 200 человек, работающих в разных областях и разделяющих единые ценности». Эта философия, воплощённая в командной работе, идеально отражает стратегию, которая позволила ФК «Монако» подняться на вершину репутационного рейтинга во французском футболе. Это говорит об умелом сочетании спортивных амбиций, социальной вовлеченности и сильной идентичности, коллективно разделяемые всеми теми, кто работает в клубе – от президента до сотрудников, включая игроков. Девиз клуба гласит: «Расти! Рискуй! Закрепляй успех!» А это подразумевает непрерывный рост, как на поле, так и за его пределами.