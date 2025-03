« Rencontres ÜNSEME » : Le Centre de formation de l’AS Monaco ouvre ses portes à l’US Cap-d’Ail

Les « Rencontres ÜNSEME » ont été lancées en janvier dernier pour renforcer les liens entre l’AS Monaco et ses clubs partenaires © AS Monaco

Cette rencontre a permis aux éducateurs et dirigeants de l’US Cap-d’Ail, allant des U6 aux U18, de découvrir les coulisses de la formation des jeunes joueurs du club monégasque.

Ce mardi 4 mars, sous un soleil éclatant, l’Academy de l’AS Monaco a accueilli la délégation de l’US Cap-d’Ail pour une journée exceptionnelle de partage et d’échanges à La Diagonale. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme ÜNSEME, visant à renforcer les relations entre l’AS Monaco et ses clubs partenaires depuis 2013, comme le souhaite le Président Dmitri Rybolovlev.

Dès leur arrivée, l’accueil était des plus chaleureux. Sébastien Muet, directeur du Centre de formation, n’a pas manqué de souligner l’importance de ce moment : « Vous êtes ici chez vous ! Ces rencontres nous tiennent particulièrement à cœur. Nous sommes ravis d’ouvrir nos portes et de partager avec vous notre savoir-faire. »

Cette rencontre n’est que la première étape du programme ÜNSEME, lancé en janvier 2025. D’autres clubs partenaires, comme le FC Beausoleil et l’AS Roquebrune-Cap-Martin, auront bientôt l’opportunité de découvrir, à leur tour, le fonctionnement de l’Academy monégasque.

Sébastien Muet, toujours animé par la volonté de faire rayonner l’Academy au-delà des frontières du club, a conclu en soulignant l’importance de ces échanges : « La qualité de notre académie n’est plus à défendre. Mais maintenir un tel niveau d’excellence demande un travail constant, un engagement de chaque instant. »

Un voyage au cœur des infrastructures rouges et blanches

L’après-midi a débuté par une présentation générale du centre de formation, un moment propice pour revenir sur l’histoire de l’Academy, ses infrastructures modernes et son projet sportif ambitieux. Les éducateurs de l’US Cap-d’Ail ont ensuite pu visiter les différents espaces de La Diagonale : de la cafétéria aux chambres des joueurs, en passant par les salles de classe, la blanchisserie et la salle de sport. Chaque recoin a suscité des interrogations pratiques de la part des visiteurs : « Comment marche la scolarité ? » ou « À quelle heure sont servis les repas ? » ont été quelques-unes des questions posées.

Kevin, l’entraîneur des U16 de l’US Cap-d’Ail, exprimait son enthousiasme : « Je vois ce bâtiment tous les jours en entraînant mon équipe au Stade Didier Deschamps. Être à l’intérieur me permet de comprendre comment tout fonctionne, c’est passionnant. »

Sur le terrain : observation d’une séance d’entraînement

Après la présentation des infrastructures, direction le stade du Devens de Beausoleil, en bus avec les jeunes ! Les éducateurs ont eu l’opportunité d’observer une séance d’entraînement des U16 et U17, sous la supervision des entraîneurs Manu Dos Santos et Ruddy Ebondo. Une immersion dans le quotidien des jeunes joueurs, ponctuée d’échanges avec le staff technique et dirigée par Sébastien Muet.

Eric, responsable du football à 5 et à 8 de l’US Cap-d’Ail, a salué la rigueur de la méthode : « C’est une expérience très enrichissante. Voir comment le staff travaille, leur exigence au quotidien, cela nous donne des pistes pour améliorer notre propre approche auprès de nos jeunes. »

Un autre moment marquant de la journée fut l’intervention de Maxime Mercier, préparateur physique des U17 monégasques. Il a partagé ses connaissances sur les programmes d’entraînement et la gestion de la charge physique des jeunes talents, des échanges jugés précieux par les éducateurs présents.

Des valeurs communes pour aller plus loin

La journée s’est clôturée par un débriefing avec les entraîneurs de l’Academy, une occasion pour les éducateurs de l’US Cap-d’Ail de poser leurs dernières questions. L’ensemble des participants s’est montré très inspiré par cette expérience, à l’image de Kevin : « C’était une après-midi très instructive. Je compte partager avec mes jeunes ce que j’ai découvert, ainsi que les valeurs défendues par l’AS Monaco. Tout, ici, est pensé pour la performance, mais aussi pour l’épanouissement des joueurs. »

Derrière la formation de jeunes footballeurs d’élite, l’Academy de l’AS Monaco mise sur une approche globale, où l’éducation, les valeurs humaines et le respect de la vie quotidienne occupent une place primordiale. Sébastien Muet a pris soin de rappeler que, dans son projet de formation, l’humain prime avant tout : « Nous nous battons chaque jour pour construire des hommes et des footballeurs. Chaque jeune joueur formé à La Diagonale doit savoir s’adapter à la vie professionnelle tout en conservant des liens solides avec sa famille et ses proches. »

Les trois piliers fondamentaux qui régissent la vie à l’Academy sont l’éducation, la vie quotidienne et le domaine sportif. « C’est un travail de longue haleine, et c’est dans l’équilibre de ces trois sphères que réside la réussite », conclut le directeur du Centre de formation.

Ainsi, au-delà des matchs et des trophées, l’objectif de l’Academy est clair : faire naître des champions, non seulement sur le terrain, mais aussi dans la vie. Les éducateurs partenaires comme ceux de l’US Cap-d’Ail repartiront avec une meilleure compréhension des processus et des valeurs qui font de l’Academy monégasque une référence européenne dans le domaine de la formation des jeunes footballeurs.

