L’Academy fait sa rentrée des classes : retour sur une journée spéciale pour les jeunes talents de l’AS Monaco

La rentrée scolaire ne concerne pas uniquement les écoliers et les lycéens classiques. À l’Academy de l’AS Monaco, où sport et éducation se conjuguent, cette rentrée revêt une importance particulière. Ce vendredi, les jeunes pensionnaires ont repris les cours dans une ambiance aussi studieuse qu’enthousiaste.

C’est devant le bâtiment de La Diagonale que Thiago Scuro, Directeur Général de l’AS Monaco, et Marie-Hélène Gamba, Responsable Scolarité au sein de l’Academy, ont accueilli une cinquantaine d’étudiants, soit près des trois quarts des pensionnaires de l’Academy. Ces jeunes, qui allient avec brio leur formation sportive et scolaire, se préparent à une nouvelle année sous le signe de l’excellence.

« Nous sommes ici pour vous préparer à l’avenir. L’état d’esprit et le comportement sont des qualités indispensables à la réussite dans le football. Je vous souhaite une excellente saison, tant sur le terrain qu’à l’école », s’est adressé Thiago Scuro aux élèves, avant de laisser la parole à Mme Gamba : « Vous reprenez à la fois votre rythme sportif et scolaire, avec un double défi et une double ambition. Soyez assurés que nous serons là pour vous soutenir dans cet exploit : réussir vos examens tout en étant des sportifs de haut niveau. Bonne rentrée à tous ! ».

Après ce moment convivial, direction la salle polyvalente de La Diagonale, où Sébastien Muet, Directeur de l’Academy, a pris la parole pour sensibiliser les élèves à l’importance de la scolarité dans leur parcours de jeunes sportifs. Un discours inspirant pour ces futurs champions, dont les espoirs de réussite ne se limitent pas aux terrains de football.

« Votre réussite scolaire est une priorité pour l’AS Monaco. Cette scolarité va vous permettre d’être de bons footballeurs plus tard, ainsi que des personnes équilibrées, avec des valeurs. » Avant d’ajouter « L’étudiant et le footballeur en vous ne font qu’un. La rigueur et le sérieux que vous mettez dans vos études se refléteront sur le terrain. Réussir dans un domaine vous aidera à réussir dans l’autre », s’est-t-il exprimé.

Une organisation minutieuse pour un apprentissage sur mesure

Marie-Hélène Gamba a ensuite procédé à l’appel des élèves, répartis en classes de Seconde à Terminale. Avec des effectifs réduits allant de 3 à 10 élèves par classe, l’enseignement à l’Academy se veut personnalisé et adapté aux besoins spécifiques de chacun.

Les élèves ont ensuite rejoint leurs salles respectives pour débuter les cours, bien encadrés par des enseignants habitués à jongler entre les exigences académiques et sportives.

Témoignages des élèves : entre excitation et ambition

Téo Lachèvre, élève en terminale, et Melvin Gomes da Veiga, en première, ont partagé leurs premières impressions sur cette rentrée particulière. Pour Téo, cette année est cruciale : « C’est le début de la dernière année avant le bac, c’est donc quelque chose d’important pour nous, pour notre avenir ».

Melvin, quant à lui, voit cette rentrée comme une opportunité de progresser dans ses études tout en poursuivant son rêve de devenir professionnel : « On est huit dans notre classe, si quelqu’un a des difficultés on sera là pour l’aider, on s’entend vraiment bien et personne n’est en défaillance. Il faut qu’on soit coordonné à l’école et sur le terrain car l’un ne va pas sans l’autre ».

L’Academy : un modèle de réussite entre sport et éducation

À l’Academy, la rentrée scolaire n’est pas seulement synonyme de reprise des cours. C’est un moment clé où l’équilibre entre formation sportive et académique est souligné, une philosophie incarnée par l’équipe pédagogique et les responsables de l’Academy.

Cette nouvelle année s’annonce donc prometteuse pour ces jeunes talents, qui continuent de se former pour briller tant sur les terrains qu’en dehors.