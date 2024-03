L’AS Monaco figure sur le podium de ce classement !

Les Monégasques sont appréciés par le public (Photo © AS Monaco)

L’image de l’AS Monaco est la deuxième meilleure des clubs de Ligue 1 d’après le baromètre d’image des clubs professionnels du championnat de France, réalisée par la Ligue de Football Professionnel (LFP), Foot Unis et la société de sondages IPSOS.

Publicité

77% des Français intéressés par le football déclarent ainsi avoir une bonne image du club de la Principauté.

Un chiffre qui positionne l’AS Monaco au deuxième rang de ce classement d’opinion en Ligue 1. Une progression de deux points par rapport à la saison dernière (75% en 2023 contre 77% en 2024).

L’Open Day a séduit les supporters de l’AS Monaco

Si l’on observe le détail, 79% des personnes interrogées qualifient l’AS Monaco de club « ambitieux » (2e parmi les clubs de Ligue 1) et « prestigieux » (2e rang).

78% le considèrent comme « attractif » (1er rang) et « dynamique » (3e rang). Enfin, 73% le jugent « sympathique » (3e rang). L’AS Monaco renforce également sa place dans le top 5 des clubs qui intéressent et que l’on suit le plus en Ligue 1.

L’AS Monaco, un club qui compte dans l’esprit des fans

Une progression de quatre points, qui permet au club du Rocher d’atteindre son meilleur niveau depuis la saison 2017-18. La moitié des personnes intéressées par le football en France, soit environ 12,4 millions de personnes selon l’étude, indiquent suivre l’AS Monaco.

Si le club de la Principauté enregistre jusqu’à 83% de bonne image en région Région Sud, il se distingue également par l’homogénéité de la répartition de ses supporters sur l’ensemble du pays.

Une donnée confirmée quand on voit les parcages des supporters de l’ASM qui font le plein à chaque déplacement. Tous les voyants sont donc aux verts pour l’AS Monaco, qui est également dans le top 6 des clubs les plus supportés dans onze des douze régions de France.