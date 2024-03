L’Open Day a séduit les supporters de l’AS Monaco

Le club de la Principauté a organisé ce mercredi 13 mars une journée spéciale à destination de ses fans, avec un entraînement ouvert au public, suivi d’une rencontre du Groupe Élite.

Sous un soleil printanier, malgré l’apparition de quelques nuages qui ont parfois plongé le terrain d’entraînement du Centre de Performance de La Turbie dans la pénombre, près de 400 supporters de l’AS Monaco ont garni la tribune pour assister à la séance matinale des hommes d’Adi Hütter.

Comme il en est désormais de coutume, l’ASM a permis à ses fans d’être au plus proche des joueurs, qui n’ont pas manqué de venir les saluer et signer des autographes à l’issue d’une séance qui s’est achevée par une opposition.

Le Groupe Élite à l’honneur

Et pour la première fois depuis le grand retour des supporters au Centre de Performance, c’est une journée entière qui leur a été dédiée, avec en plus de l’entraînement et de multiples activités (cibles géantes, baby-foot…), une rencontre Élite qui a eu lieu l’après-midi pour couronner cette journée placée sous le signe de l’AS Monaco.

Emmenés par Sébastien Muet, qui a remplacé Damien Perrinelle parti prêter main forte au groupe professionnel en tant qu’adjoint, les jeunes monégasques se sont malheureusement inclinés face aux jeunes promesses du Stade rennais (1-4).