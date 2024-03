L’Open Day ha conquistato i tifosi dell’AS Monaco

Mercoled├Č 13 marzo, la squadra del Principato ha organizzato una giornata speciale per i suoi tifosi, con un allenamento aperto al pubblico seguito da un incontro con il Groupe ├ëlite.

Sotto un sole primaverile, oscurato ogni tanto dai nuvoloni che mettevano in ombra il campo del centro di allenamento di La Turbie, quasi 400 tifosi dell’AS Monaco hanno preso posto sugli spalti per assistere all’allenamento mattutino dei ragazzi di Adi H├╝tter.

L’ASM, come ormai fa di consueto, ha permesso ai suoi tifosi di avvicinarsi ai giocatori, che sono anche andati a salutarli e a firmare autografi alla fine della sessione, conclusasi con una partita.

Protagonista il Groupe Élite

E per la prima volta da quando i tifosi sono tornati al Performance Centre, la squadra ha voluto dedicargli un’intera giornata. Oltre all’allenamento, ha organizzato una serie di attivit├á (bersagli giganti, calcio balilla…) e un incontro con l’├ëlite nel pomeriggio per terminare in bellezza questa giornata all’insegna dell’AS Monaco.

I giovani monegaschi sono stati purtroppo sconfitti dalle giovani promesse dello Stade Rennais (1-4).