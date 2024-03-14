Болельщики ФК «Монако» в восторге от Дня открытых дверей клуба
В среду, 13 марта, ФК «Монако» устроил особенный день для своих поклонников, открыв доступ на тренировку команды, за которой последовал матч «Элит группы».
Несмотря на переменчивую погоду, под весенним солнцем на трибунах Центра спортивных достижений в Ля-Тюрби собрались около 400 фанатов, чтобы понаблюдать за утренней тренировкой под руководством Ади Хюттера.
По сложившейся традиции, после тренировки игроки ФК «Монако» подошли к трибунам, чтобы поприветствовать фанатов и раздать автографы.
«Элит группа» — в центре внимания
Впервые с момента возвращения болельщиков в Центр спортивных достижений, весь день был организован в их честь, включая тренировки и разнообразные развлечения, такие как гигантские мишени и настольный футбол. Главным событием дня стал матч «Элит группы».
Однако юным монегаскам из ФК «Монако» не удалось одолеть соперников из «Стад Ренне»: они уступили со счётом 1:4.