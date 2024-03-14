Болельщики ФК «Монако» в восторге от Дня открытых дверей клуба

Вернувшись после тренировки, Брель Эмболо с радостью посвятил время юным поклонникам ФК «Монако», оставив после себя яркие воспоминания и фотографии на память (Фото © Ромен Буазобер).

В среду, 13 марта, ФК «Монако» устроил особенный день для своих поклонников, открыв доступ на тренировку команды, за которой последовал матч «Элит группы».

Pеклама

Несмотря на переменчивую погоду, под весенним солнцем на трибунах Центра спортивных достижений в Ля-Тюрби собрались около 400 фанатов, чтобы понаблюдать за утренней тренировкой под руководством Ади Хюттера.

По сложившейся традиции, после тренировки игроки ФК «Монако» подошли к трибунам, чтобы поприветствовать фанатов и раздать автографы.

«Элит группа» — в центре внимания

Впервые с момента возвращения болельщиков в Центр спортивных достижений, весь день был организован в их честь, включая тренировки и разнообразные развлечения, такие как гигантские мишени и настольный футбол. Главным событием дня стал матч «Элит группы».

Однако юным монегаскам из ФК «Монако» не удалось одолеть соперников из «Стад Ренне»: они уступили со счётом 1:4.