Про Монако
Monaco Tribune Справочник - ЗнаменитостиЗнаменитости
Monaco Tribune Справочник - КультураКультура
Monaco Tribune Справочник - МероприятияМероприятия
Monaco Tribune Справочник - Местная информацияМестная информация
Monaco Tribune Справочник - Монако в миреМонако в мире
Monaco Tribune Справочник - ОтдыхОтдых
Monaco Tribune Справочник - СпортСпорт
Monaco Tribune Справочник - ТуризмТуризм
Видео Подкасты
Логотип Monaco Tribune / Ссылка на главную страницу
Фото

Болельщики ФК «Монако» в восторге от Дня открытых дверей клуба

Автор: Romain Boisaubert
Опубликовано 14 марта 2024
ФК-«Монако»-2
Вернувшись после тренировки, Брель Эмболо с радостью посвятил время юным поклонникам ФК «Монако», оставив после себя яркие воспоминания и фотографии на память (Фото © Ромен Буазобер).
Автор: Romain Boisaubert
- 14 марта 2024

В среду, 13 марта,  ФК «Монако» устроил особенный день для своих поклонников, открыв доступ на тренировку команды, за которой последовал матч «Элит группы».

Pеклама

Несмотря на переменчивую погоду, под весенним солнцем на трибунах Центра спортивных достижений в Ля-Тюрби собрались около 400 фанатов, чтобы понаблюдать за утренней тренировкой под руководством Ади Хюттера.

По сложившейся традиции, после тренировки игроки ФК «Монако» подошли к трибунам, чтобы поприветствовать фанатов и раздать автографы.

«Элит группа» — в центре внимания

Впервые с момента возвращения болельщиков в Центр спортивных достижений, весь день был организован в их честь, включая тренировки и разнообразные развлечения, такие как гигантские мишени и настольный футбол. Главным событием дня стал матч «Элит группы».

Однако юным монегаскам из ФК «Монако» не удалось одолеть соперников из «Стад Ренне»: они уступили со счётом 1:4.

ФК-«Монако»-2

ФК-«Монако»-2

ФК-«Монако»-2

ФК-«Монако»-2

ФК-«Монако»-2