Сюрпризы от ФК «Монако» в сезон его столетнего юбилея

ФК «Монако» отмечает свое столетие и готовит многочисленные сюрпризы для болельщиков. © ФК «Монако»

В этом сезоне ФК «Монако» отмечает свой столетний юбилей. В такой исторический год клуб приготовил множество сюрпризов для своих верных болельщиков. Помимо празднования столь знаменательного события, клуб готовится к своему долгожданному возвращению в Лигу чемпионов.

23 августа этого года ФК «Монако» задует сто свечей в честь своего рождения в 1924 году, после слияния нескольких местных клубов. За истекший век ФК «Монако» стал одним из самых престижных клубов Франции, восьмикратным чемпионом Франции, пятикратным обладателем Кубка Франции, четырехкратным обладателем Суперкубка Франции, а также обладателем Кубка французской лиги.

Pеклама

Монакский клуб также блистал и на европейской арене, четырежды выходя в полуфинал Лиги чемпионов, а в 2004 году он вышел и в финал. Не пора ли повторить этот успех спустя двадцать лет?

© ФК «Монако»

Юбилейная коллекция футболок и праздничная деревня

В этом особом сезоне клуб презентовал свою новую домашнюю форму, скоро презентует новую выездную форму, а третью форму – в начале августа. Будет представлена и капсульная коллекция «100 лет» вместе со специальным графическим стандартом на всех средствах информации.

Не забудьте! С 1 по 25 августа порт Эркюль преобразится в праздничную деревню ФК «Монако». На этой праздничной интерактивной площадке болельщики смогут поучаствовать в многочисленных мероприятиях, а также провести захватывающие летние матчи на футбольном поле. Все лето будут организованы неожиданные и незабываемые события для взрослых и детей.

© ФК «Монако»

ФК «Монако» открыл исключительную кампанию абонементов на 100-летний юбилей клуба

Фильм и книга увековечат историю

Юбилей позволит ознакомиться с историей клуба, благодаря эксклюзивному фильму, который будет показан на медийных платформах ФК «Монако». Вместе с фильмом в августе выйдет в свет уникальная «большая книга», в которой будет рассказано о ключевых моментах и культовых личностях клуба.

© ФК «Монако»

Большое чествование в прием «Монпелье»

27 сентября, во время матча с «Монпелье», который отмечает свое 50-летие, стадион «Луи-II» готовит многочисленные сюрпризы. На поле игроки выйдут в коллекционных футболках, которые будут продаваться ограниченной серией с приоритетом для абонентов. На пышном празднике бывшие ключевые игроки клуба и заядлые болельщики вместе отметят этот символический сезон.

© ФК «Монако»

Игроки ФК «Монако» вернулись в тренировочный центр после межсезонного перерыва!