Oleksiy Yefimov: “Il nostro progetto di basket non è fine a se stesso, ma è un ambasciatore per i settori dell’intrattenimento e dell’immobiliare”

In un’intervista esclusiva concessa a SPORT24, Oleksiy Yefimov, direttore generale dell’AS Monaco Basket ha condiviso i grandi obiettivi del club per gli anni a venire, che vanno oltre il campo da basket.

Il progetto è semplice: Monaco punta a diventare uno dei più grandi hub mondiali dello sport e del divertimento. Fulcro di questa grande ambizione, secondo il club monegasco, sarebbe una nuova arena polifunzionale in grado di trasformare il Principato in un vero centro internazionale dello sport e dello spettacolo.

AS Monaco Basket: Oleksiy Yefimov parla di finanze

Un progetto che attira gli investitori

In questi ultimi mesi, hanno iniziato a circolare voci su un possibile gruppo di giocatori NBA, passati e presenti, interessato a investire a Monaco. Secondo Oleksiy Yefimov, questi rumors sono stati alimentati da alcune conversazioni nate durante gli NBA Paris Games. “Abbiamo fatto alcune riunione con diversi investitori, tra cui alcuni negli Stati Uniti, che hanno trovato il nostro progetto interessante”, ha dichiarato.

Ha poi specificato: “Non abbiamo ancora discusso con un gruppo di giocatori NBA interessato a investire nel club”.

Una nuova arena per dare una spinta a Monaco

Il palazzetto attuale del Principato, il Gaston Médecin, non è più all’altezza delle ambizioni del club. Con una capacità di appena 5.000 spettatori, non risponde infatti alle esigenze dei grandi eventi internazionali. Yefimov sottolinea che il progetto della nuova arena è fondamentale per il futuro della squadra: “Abbiamo una visione chiara: il nostro progetto di basket non è fine a se stesso, ma è un ambasciatore per i settori dell’intrattenimento e dell’immobiliare”

Questa nuova struttura polivalente dovrebbe offrire un’esperienza all’avanguardia, andando ben oltre gli incontri di basket. “L’obiettivo dell’iniziativa è offrire un’esperienza di eccellenza e influire positivamente sulla scena culturale ed economica del Principato”, aggiunge.

Le difficoltà di costruire a Monaco

Visto le limitazioni geografiche del Principato, il progetto di costruzione di una nuova arena solleva qualche problematica in termini di spazio. Tuttavia, Yefimov si mostra fiducioso: “Il Principato è famoso per le sue soluzioni innovative che permettono di sormontare questi ostacoli”.

Inoltre, anche se l’obiettivo principale è quello di sviluppare questo progetto a Monaco, il direttore generale è aperto anche ad altre possibilità: “Stiamo studiando località e proposte alternative, soprattutto per rispondere alle necessità di un’infrastruttura moderna per accogliere i Giochi Olimpici del 2030”.

Un’arena che trae ispirazione dai successi europei

Sempre nell’ambito del progetto, il manager non nasconde la sua ammirazione per alcune iniziative europee, come quella del Panathinaïkos e della ristrutturazione dello stadio OAKA, o del Bayern Monaco con il SAP Garden. “Il lavoro di Dimitris Giannakopoulos e della sua squadra è una vera fonte di ispirazione”, confessa.

In ogni caso, Yefimov insiste sull’unicità del progetto di Monaco che punta ad arricchire l’offerta sportiva e ricreativa del Principato, soprattutto con eventi musicali e culturali. “Il nostro progetto non darà vita a una semplice arena sportiva, ma a un polo di intrattenimento di alto livello che rifletterà l’identità globale di Monaco”.

EuroLeague: il fulcro della strategia

Nonostante le discussioni su una possibile creazione di una nuova lega europea di pallacanestro sotto l’egida dell’NBA, Yefimov resta concentrato sull’EuroLeague. “La nostra priorità resta l’EuroLeague e stiamo lavorando per assicurare la nostra presenza costante nella competizione”, assicura.

Questa ambizione, di mantenere e consolidare la posizione del club nella lega europea è d’altronde il fulcro della strategia a lungo termine della squadra monegasca.

Un modello di leadership che punta al successo

Secondo Yefimov, il successo di Monaco è legato anche a un modello di leadership forte e a un ambiente che favorisce la performance. “I giocatori vi diranno che non si battono solo per la squadra, ma anche a livello personale per il Presidente, Aleksej Fedoricsev. La sua passione e il suo impegno sono unici”, conclude.

Aleksej Fedoricsev: l’anima dell’AS Monaco Basket