Aleksej Fedoricsev: l’anima dell’AS Monaco Basket

In un’intervista a TVMonaco, il presidente dell’AS Monaco Basket Aleksej Fedoricsev parla della sua carriera, della sua passione per la pallacanestro e delle sue ambizioni per il futuro del club. Tra momenti di gloria, sfide e relazioni umane, l’ex calciatore parla senza filtri del suo ruolo alla guida del Roca Team.

Aleksej Fedoricsev arriva a Monaco nel 1992 e stringe un forte legame con il Principato già prima di diventare presidente dell’AS Monaco Basket. Sbarcato inizialmente nel Principato per fare affari nel settore dei fertilizzanti minerali, lavora con partner tunisini e marocchini. Ma nel corso degli anni impara ad amare la città e il suo potenziale.

Per cominciare, Aleksej Fedoricsev descrive il suo arrivo a Monaco: “Non è stato amore a prima vista, ma ho imparato presto ad apprezzare la città, la sua bellezza e il suo potenziale. La mia attività è iniziata seriamente nel 1995 e tre anni dopo ho deciso di stabilirmi qui in modo permanente”, spiega.

Quando gli chiedono quale sia il suo posto preferito a Monaco, non esita a rispondere: “Tutti quelli legati allo sport. Ho l’abbonamento allo stadio da 30 anni, ma da quando il basket si è fatto strada anche qui, i palazzetti sono diventati luoghi particolarmente importanti per me”.

Lo sport è sempre stato al centro della sua vita: “Faccio sport per tenermi in forma e ho sempre nutrito un profondo amore per lo sport in generale”, confida. Ed è proprio per questo che si è avvicinato alla pallacanestro.

Sebbene il calcio sia stato il suo primo sport, Aleksej Fedoricsev ha scoperto la pallacanestro circa dieci anni fa, quando gli è stato chiesto di diventare sponsor dell’AS Monaco Basket. Ammette: “Non avrei mai pensato di appassionarmi così tanto a questo sport, ma è andata così”.

Ben presto si è trovato sempre più coinvolto nel club, soprattutto dopo la vittoria della Coppa, un momento cruciale della sua carriera. “Quando il Monaco è stato invitato a partecipare all’Eurolega dopo la vittoria della Coppa, è stato un momento di svolta. Mi sono reso conto che non si trattava solo di uno sport, ma anche di un immenso potenziale economico, ad esempio con i diritti di trasmissione”.

Il ruolo di Presidente: una responsabilità personale

Aleksej Fedoricsev è diventato presidente dell’AS Monaco Basket nel 2022, ma il suo coinvolgimento con il club risale a molto prima. “È diventato palese per me quando ho comprato il club”, ricorda. “Quando compro qualcosa, non posso essere solo uno spettatore. Devo partecipare attivamente, essere coinvolto a tutti i livelli”.

La sua gestione della squadra si basa sul concetto di famiglia: “I giocatori devono vedermi, devono sapere che sono lì per loro. È così che vedo il mio ruolo. Siamo una famiglia e dobbiamo mantenere questa energia”.

Fedoricsev si descrive come un presidente vicino ai suoi giocatori, una figura paterna per i membri del Roca Team. “Sì, questa descrizione mi si addice. Mi piace parlare con loro, ascoltarli e sostenerli. È importante per me. Quando un giocatore è malato o in difficoltà, sono sempre a disposizione”.

L’importanza delle relazioni umane

La gestione della squadra si basa sulla fiducia e sulla sincerità. “Ogni giocatore ha un percorso e un destino diverso. Non è sempre facile, ma è come un rapporto padre-figlio. Non ho mai interrotto i contatti con un giocatore, anche quando è andato via. Mantengo sempre un legame”.

Un legame che si traduce in un vero e proprio sostegno umano, come quando ha accompagnato un giocatore malato in ospedale e non se n’è andato finché non si è ripreso. “Sono lì per loro, non li abbandono mai”, afferma.

Aleksej Fedoricsev e Mike James

Chi è davvero Aleksej Fedoricsev, il presidente dell’AS Monaco Basket?

La passione per gli sport di squadra

La vita quotidiana di un club di pallacanestro professionista è fatta di arrivi e partenze. I rapporti possono essere complessi e non è sempre facile gestire le ultime, soprattutto quando si stringe un rapporto con i giocatori. “È sempre difficile, soprattutto nel caso di uno come Jordan Loyd“, dice Fedoricsev parlando di un giocatore a cui è particolarmente legato.

“Sono contento che sia tornato, ma c’è stato un momento in cui ha dovuto andarsene. Abbiamo costruito questo club insieme ed è sempre difficile vedere andare via un giocatore con cui hai condiviso tanto”, confida.

Il ritorno di Jordan Loyd: una storia di famiglia

Il ritorno di Jordan Loyd al Monaco è un momento storico. “È un giocatore che conosco bene, ho assistito alla sua crescita ed è sempre stato coinvolto nel progetto Monaco. Sono felice che sia tornato. Abbiamo lavorato duramente perché ciò accadesse e sono convinto che darà il massimo per la squadra”.

Il presidente ha ammesso che veder giocare Jordan per il Maccabi Tel Aviv è stato strano, ma “sono cose che succedono nello sport. Non l’ho biasimato, è stata semplicemente una decisione del Maccabi. Non siamo stati abbastanza veloci nel firmare il suo contratto, ma non importa, ciò che conta è che sia tornato con noi”.

Le aspirazioni e la visione dell’AS Monaco Basket

Fedoricsev rimane decisamente ottimista per il futuro. “L’obiettivo del Monaco è quello di continuare a progredire, di puntare alle vette più alte d’Europa e, naturalmente, di vincere dei titoli. La concorrenza è sempre più intensa, ma la nostra squadra è composta da giocatori forti, ognuno con un carattere unico. Vogliono vincere”.

Il titolo di Eurolega rimane un sogno per il club. “È difficile fissare un obiettivo preciso, ma la nostra ambizione è sempre quella di fare passi avanti e di vincere ogni partita. Abbiamo dei giocatori che hanno questa mentalità competitiva”.

Per la stagione 2024-2025 gli obiettivi sono ambiziosi. “Vogliamo partecipare ai play-off di Eurolega e, naturalmente, arrivare il più avanti possibile. Ma la cosa più importante è mantenere questa stabilità e dimostrare che il Monaco è un grande club, sia in Francia che in Europa”.

Il Presidente con il Direttore esecutivo dell’AS Monaco Basket, Oleksiy Yefimov

Un futuro promettente per il Roca Team

La stagione 2024-2025 si preannuncia intensa, con ambizioni sempre crescenti. “Ci aspettano molte partite e molte sfide. Abbiamo un obiettivo chiaro: vincere titoli. Per farlo, tutti i giocatori devono essere in buona salute e dobbiamo rimanere concentrati sul nostro obiettivo”.

L’AS Monaco Basket, sotto la presidenza di Aleksej Fedoricsev, continua a guardare al futuro con fiducia e ambizione. Una squadra unita con solidi valori umani e un sogno comune: conquistare l’Europa.

“Il Monaco è una famiglia e il nostro obiettivo è rimanere uniti e vincere”, conclude.

Crediti fotografici: AS Monaco Basket. Foto scattate durante la cerimonia di consegna del titolo di Campioni di Francia 2024.

