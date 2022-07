Les deux américains se sont engagés pour les deux prochaines saisons avec la Roca Team, qui confirme son excellent mercato.

Après Elie Okobo, Jordan Loyd (1,93m, 28 ans) et John Brown (2,03m, 30 ans) complètent à leur tour l’effectif de l’AS Monaco Basket. Le premier arrive en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg, où il vient de décrocher le titre de champion de VTB League, tandis que le deuxième débarque de Brescia.

Passé par la NBA et les Toronto Raptors, Jordan Loyd est un immense talent offensif, qui a déjà réalisé des grosses performances en Euroligue (13,2 points, 4 rebonds, 3,9 passes, 14,4 d’évaluation). L’arrière américain a débuté sa carrière européenne à Valence, avant de rejoindre l’Étoile Rouge de Belgrade, où il a côtoyé un certain Sasa Obradovic, qui vient de prolonger de trois saisons sur le banc monégasque.

James-Okobo-Loyd, une triplette en or

Aux côtés de Mike James et Elie Okobo, Jordan Loyd formera une ligne arrière impressionnante. « Les dirigeants m’ont directement fait part des objectifs de la saison et ça m’a tout de suite convaincu, a -t-il confié sur le site officiel du club. Leur combativité en Euroleague, le sérieux du staff et de la direction m’ont donné envie de rejoindre Monaco. Le club a de gros rêves je sais qu’on pourra les atteindre. »

John Brown/©Euroleague

La nouvelle recrue monégasque n’a pas caché son bonheur de retrouver Sasa Obradovic sur le Rocher. « Nous avons une relation particulière. Je serai toujours reconnaissant auprès de Sasa, qui m’a beaucoup fait confiance. C’est un coach très passionné, avec qui j’ai réussi à me surpasser. Je suis très content d’être encore réuni avec lui. C’est une des raisons de ma signature. »

Brown, un roc dans la raquette

Réputé pour être un excellent défenseur, John Brown renforce pour sa part la raquette de la Roca Team. Ailier fort expérimenté, l’Américain détient le record du nombre d’interceptions en Euroleague en une seule saison, avec 66 interceptions.

Après avoir découvert l’Europe en Italie avec des passages à Rome, Trévise et Brindisi, John Brown a ensuite rejoint Kazan. Mais à cause de la situation causée par la guerre, ce défenseur-scoreur a retrouvé l’Italie et Brescia.

« J’ai rejoint Monaco car le projet est ambitieux et le club se donne les moyens d’y croire en mettant les ingrédients nécessaires pour atteindre ses objectifs, a-t-il confirmé à son arrivée en Principauté, émerveillé par la beauté du paysage. Je vais tout faire pour laisser une trace de moi à Monaco et gagner des titres. »