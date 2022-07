L’AS Monaco Basket a officialisé la prolongation du contrat de sa star américaine jusqu’en 2024. Le club s’apprête à annoncer de nombreuses arrivées, dont celles d’Elie Okobo, Adrien Moerman, John Brown III ou encore Jordan Loyd.

Après la prolongation de Sasa Obradovic de trois saisons supplémentaires, c’est au tour de Mike James de poursuivre l’aventure avec la Roca Team. Pour sa première saison sur le Rocher, le meneur américain a compilé 16,4 points, 3,4 rebonds et 5,7 passes, portant les siens tout au long de la saison.

Un message fort envoyé par la direction de l’AS Monaco Basket, qui devrait annoncer dans les prochaines semaines plusieurs arrivées. Et pas des moindres. Dans sa quête d’un premier titre de champion de France et d’un premier Final Four en Euroligue, le club de la Principauté entend frapper fort dès ce mercato.

Okobo, Moerman et Loyd bientôt sur le Rocher

En plus des prolongations de Mike James donc, mais aussi de Yakuba Ouattara, Alpha Diallo, Donatas Motiejunas et Donta Hall, cinq recrues de choix sont attendus dans les prochains jours sur le Rocher.

Il s’agit des internationaux français Elie Okobo (ASVEL) et Adrien Moerman (Anadolu Efes), mais aussi des américains John Brown III (Pallacanestro Brescia), Jaron Blossomgame (Ratiopharm Ulm) et Jordan Loyd (Zénith Saint-Pétersbourg). De quoi confirmer les ambitions débordantes de la Roca Team pour cette saison 2022-2023.