L’AS Monaco Basket met fin aux rumeurs : Mike James pleinement réintégré

Après des semaines d’incertitude et de spéculations, la Roca Team a officialisé ce lundi soir la pleine réintégration de sa star américaine pour la saison 2025-26.

Le rideau tombe enfin sur l’affaire Mike James. Dans un communiqué publié ce lundi soir, l’AS Monaco Basket met un terme aux rumeurs qui agitaient le Rocher depuis la suspension inattendue de son meneur vedette en juin dernier. « Mike est officiellement et pleinement réintégré au roster de la Roca Team », annonce le club sans ambages.

L’épisode avait débuté lors du Final Four de l’EuroLeague, où le MVP 2024 s’était « légèrement blessé à l’avant-bras ». Mais c’est un « incident en dehors du terrain » qui avait précipité sa mise à l’écart temporaire, privant la Roca Team de son maître à jouer lors des play-offs du championnat de France et de cette finale cruelle perdue face au Paris Basketball.

« Involontairement impliqué »

Le mystère plane toujours sur la nature exacte de cet incident, mais le club monégasque livre sa version des faits. « Après un examen approfondi, il a été confirmé que Mike avait été involontairement impliqué en essayant de protéger d’autres personnes », précise le communiqué, balayant d’un revers de main les spéculations sur une altercation dans un établissement de la Principauté.

Une situation « délicate » qui nécessitait « du temps, de l’attention et de la discrétion », selon l’AS Monaco Basket. Mais le club dénonce également les dommages collatéraux de cette affaire : « Malheureusement, au cours de ce processus, des spéculations et des rumeurs infondées ont circulé. Ces bruits ont affecté à la fois Mike et le club à un moment où les deux parties restaient pleinement engagées l’une envers l’autre et s’efforçaient de résoudre l’affaire comme il se doit ».

Aleksej Fedoricsev affiche sa confiance

Le Président Aleksej Fedoricsev ne cache pas son enthousiasme retrouvé : « Nous sommes impatients de retrouver Mike à Monaco. En bonne santé, concentré et plus déterminé que jamais. L’équipe est passée tout près cette saison, mais la mission reste la même. C’est la faim qui nous anime. Nous allons travailler encore plus dur et rester encore plus concentrés sur la victoire. Nous finirons ce que nous avons commencé ».

Des mots qui résonnent comme une promesse pour cette Roca Team qui rêve toujours de décrocher cette EuroLeague qui lui file entre les doigts. Avec James dans ses rangs et le récent recrutement de Kevarrius Hayes, l’AS Monaco Basket peut légitimement nourrir de grandes ambitions pour 2025-26.