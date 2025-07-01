БК «Монако» покончил со слухами: Майк Джеймс полностью восстановлен в команде

После недель неопределенности и слухов «Roca Team» в понедельник вечером официально объявила о полном восстановлении своей американской звезды на сезон 2025-2026 годов.

Наконец-то опускается занавес в деле Майка Джеймса. В пресс-релизе, опубликованном в этот понедельник вечером, БК «Монако» положил конец слухам, будоражившим Скалу с момента неожиданного отстранения звёздного разыгрывающего защитника в июне этого года. «Майк официально и полностью восстановлен в составе Roca Team», прямо заявляет клуб.

Эпизод начался во время «Финала четырёх» Евролиги, когда самый ценный игрок 2024 года получил «лёгкую травму предплечья». Но его временное отстранение от игры было вызвано «инцидентом вне площадки», лишившим команду её плеймейкера на плей-офф чемпионата Франции в жёстком финале, проигранном «Paris Basketball».

«Невольно вовлечён»

Точная причина этого инцидента остаётся загадкой, но клуб представил свою версию событий. «После тщательного расследования было подтверждено, что Майк невольно оказался вовлечён в инцидент, пытаясь защитить других», говорится в заявлении, опровергающем предположения о стычке в одном из заведений Княжества.

По мнению руководства БК «Монако» эта «деликатная» ситуация потребовала «времени, внимания и осмотрительности». Однако клуб также осуждает сопутствующий ущерб от этого дела: «К сожалению, в ходе этого дела появились необоснованные домыслы и слухи. Эти слухи затронули как Майка, так и клуб в то время, когда обе стороны оставались полностью преданными друг другу и работали над надлежащим разрешением вопроса».

Алексей Федорычев демонстрирует уверенность

Президент клуба Алексей Федорычев не скрывает своего возрождённого энтузиазма: «Мы с нетерпением ждём возвращения Майка в Монако. Здорового, целеустремленного и решительного, как никогда. В этом сезоне команда была близка к триумфу, но задача осталась прежней. Нами движет голод. Мы будем работать ещё усерднее и ещё больше сосредоточимся на победе. Мы закончим то, что начали».

Эти слова прозвучали как обещание «Roca Team», которая всё ещё мечтает выиграть Евролигу, ускользающую из её рук. С возвращением Джеймса и недавним приобретением Кеварриуса Хейса у БК «Монако» есть все основания строить большие амбиции на сезон 2025–2026 годов.