Pas de troisième titre consécutif pour la Roca Team, battue en finale par le Paris Basketball

Élie Okobo et les siens sont passés tous proches d'un troisième titre national consécutif © AS Monaco Basket

Dans une Adidas Arena pleine à craquer, les hommes de Vassilis Spanoulis, d’abord dépassés, ont cru pouvoir devenir Champions de France, avant de craquer en toute fin de match.

« Jamais 2 sans 3! », c’est sans doute ce que se sont dit les joueurs de la Roca Team dans le vestiaire de l’Adidas Arena avant de fouler le parquet pour entamer ce match 5 des finales de Betclic Élite. À la clé, un troisième titre consécutif de Champion de France, pour entrer dans l’histoire et rejoindre le cercle très fermé des clubs ayant réussi cet exploit : l’ASVEL, Limoges et Mulhouse.

Après être remontés à 2-2 à Gaston-Médecin lors des matchs 3 et 4, on pouvait se dire que la confiance serait du côté de l’AS Monaco Basket. C’était sans compter sur la détermination du Paris Basketball, qui, poussé par son public, a rapidement pris le match à son compte pour l’emporter au bout du suspense (99-93).

Un début de match compliqué :

Plus besoin de rounds d’observation entre les deux formations qui se connaissent désormais par cœur. Le match débute sur un rythme intense et Paris prend rapidement l’avantage dans la première partie de ce quart-temps, notamment grâce à une domination dans la raquette (12-21). Les Roca Boys parviennent à recoller par l’intermédiaire de Jordan Loyd et Elie Okobo mais Paris termine fort et mène de 8 points à la fin de ce premier quart (21-29).

Les visages étaient marqués lors de la traditionnelle remise des médailles © AS Monaco Basket

Le début du deuxième quart-temps part sur les mêmes bases que la fin du premier. Monaco subit et le Paris Basketball, implacable, ne se fait pas prier. Monaco encaisse un 11-2 en 3 minutes et voit ses adversaires du soir prendre le large (23-40). L’heure du réveil a sonné.

Sursaut d’orgueil

Après quelques fautes côté parisien et un temps-mort demandé par le coach Tiago Splitter, l’ASM se montre plus agressive et parvient à recoller (38-46) grâce à un Alpha Diallo clinique derrière la ligne. Loyd et Strazel permettent à la Roca Team de rester sur une série de 18-4 et d’enfin installer le doute dans les têtes parisiennes. Monaco est bien présent dans cette finale, et les coéquipiers de Mam Jaiteh rentrent au vestiaire sur le score de 50-54. Tout est encore possible.

Après la pause, Monaco reste sur les mêmes bases et parvient, pour la première fois de la soirée, à recoller au score 54-54. Malgré quelques fulgurances de l’ancien monégasque Yakuba Ouattara, l’ASM ne se laisse pas impressionner et prend l’avantage : 67-64. Sur un rythme effréné, Tarpey and co creusent l’écart. Symbole de la tension sur le parquet, les fautes s’accumulent et Maththew Strazel est envoyé sur le banc par le trio arbitral pour une faute technique, décision sévère. Certainement le tournant du match. La Roca Team finit ce quart temps avec 8 points d’avance (73-81). Les 10 prochaines minutes vont être irrespirables.

Fin d’une saison riche en émotions pour l’AS Monaco Basket © AS Monaco Basket

Un triste dénouement

Dans ce dernier quart-temps, Paris repasse devant et compte deux points d’avance avant d’entrer dans le money time (87-89). Les deux équipes se rendent coup pour coup, et Nadir Hifi va sérieusement compliquer les affaires des Monégasques en fin de match en portant le score à 91-96. Monaco ne parviendra pas à recoller et le Paris Basketball remporte le premier titre de champion de France de son histoire au terme d’un match fou 93-99.

Vassilis Spanoulis a déclaré être très fier de ces joueurs, Terry Tarpey était lui, forcément décu : « On s’est battu, on a tout donné. Ce n’est pas le résultat qu’on espérait. »

La conclusion d’une série qui aura tenu en haleine supporters et amoureux du basket. Côté monégasque, le bilan de la saison est lourd : 3 finales, 3 perdues. Cependant, cette saison 2024-2025 aura sans aucun doute permis à cette équipe d’apprendre de ses erreurs et elle reviendra, nous en sommes certains, revancharde la saison prochaine !