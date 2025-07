L’AS Monaco Basket mette fine alle dicerie: Mike James pienamente reintegrato

Dopo settimane di incertezza e speculazioni, lunedì sera il Roca Team ha ufficializzato il pieno reintegro della sua star americana per la stagione 2025-26.

Cala finalmente il sipario sul caso Mike James. In un comunicato pubblicato lunedì sera, l’AS Monaco Basket ha messo fine ai rumor che circolavano nel Principato dopo la sospensione a sorpresa del suo playmaker lo scorso giugno. “Mike è ufficialmente e pienamente reintegrato nel roster del Roca Team”, annuncia senza mezzi termini il club.

Tutto è cominciato durante le Final Four di Eurolega, quando l’MVP 2024 si è “lievemente infortunato all’avambraccio”. Ma è stato un “incidente fuori dal campo” a determinare l’allontanamento temporaneo del giocatore, costringendo la squadra a fare a meno del suo leader nei playoff del campionato francese e nella finale tristemente persa contro il Paris Basketball.

“Coinvolto involontariamente”

Resta ancora un certo riserbo sulla natura esatta dell’incidente, ma il club fornisce la propria versione. “Dopo un’attenta analisi, è stato confermato che Mike è stato coinvolto involontariamente mentre cercava di proteggere altre persone”, si legge nel comunicato, che smentisce con decisione le voci su una presunta rissa in un locale del Principato.

Una situazione “delicata” che, secondo l’AS Monaco Basket, richiedeva “tempo, attenzione e discrezione”. Il club denuncia anche i danni collaterali legati alla vicenda: “Purtroppo, durante questo periodo, sono circolate speculazioni e voci infondate. Questi pettegolezzi hanno colpito sia Mike sia il club in un momento in cui entrambe le parti erano pienamente impegnate l’una nei confronti dell’altra e lavoravano per risolvere la questione nel modo più giusto”.

Aleksej Fedoricsev si mostra fiducioso

Il presidente Aleksej Fedoricsev non nasconde il suo rinnovato entusiasmo: “Non vediamo l’ora di riaccogliere Mike a Monaco. È in salute, concentrato e più determinato che mai. La squadra ci è andata vicina quest’anno, ma la missione resta la stessa. È la fame che ci guida. Lavoreremo ancora più duramente e saremo ancora più concentrati sulla vittoria. Porteremo a termine ciò che abbiamo iniziato”.

Parole che suonano come una promessa per questo Roca Team, che sogna ancora di conquistare un’Eurolega che continua a sfuggirgli. Con James di nuovo in campo e il recente ingaggio di Kevarrius Hayes, l’AS Monaco Basket può permettersi davvero di sognare in grande per la stagione 2025-26.