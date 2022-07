Le club du Rocher a officialisé l’arrivée de l’international français pour les deux prochaines saisons en provenance de l’ASVEL.

C’est un immense coup que vient de réaliser la Roca Team. En faisant venir Elie Okobo (1,91m, 24 ans), l’ASM Basket a une nouvelle fois affirmé ses ambitions.

LIRE AUSSI : Roca Team : Mike James prolonge, de grands noms attendus prochainement

Pierre angulaire de l’ASVEL la saison dernière, l’ancien meneur-arrière des Phoenix Suns (31e lors de la draft 2018) est l’un des meilleurs joueurs du continent depuis son retour en Europe.

James-Okobo, duo explosif

Aux côtés de Mike James, Elie Okobo formera un duo explosif sur le plan offensif. Une force de frappe qui n’a que peu d’équivalent. « J’ai décidé de choisir Monaco, car au vu des prestations montrées l’an dernier en Euroligue, il y a des gros objectifs sur cet exercice à venir, a-t-il confié sur le site officiel du club.

LIRE AUSSI : Euroligue : Le calendrier 2022/2023 de l’AS Monaco Basket

Aller encore plus loin en Euroligue et gagner le titre en championnat de France. Je pense que je peux être une pièce qui peut aider en ce sens. J’ai envie de faire partie d’un tel projet avec de grandes ambitions. Le Final Four, c’est quelque chose que je veux. Et je sais que cette équipe en a les capacités. »