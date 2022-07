L’entraîneur serbe et l’AS Monaco Basket sont désormais liés jusqu’en 2025. Ambitieux, celui qui avait déjà fait un premier passage sur le banc de la Roca Team entre 2019 et 2020 entend bien conduire le club vers les sommets.

Finaliste du championnat de France et quart de finaliste de l’Euroligue, l’AS Monaco Basket a annoncé la prolongation du contrat de son entraîneur, Sasa Obradovic, de trois saisons supplémentaires.

Une suite logique pour celui qui a redressé l’équipe à son arrivée en décembre 2020, pour un deuxième passage sur le Rocher déjà remarquable, avec une finale de championnat de France et un top 8 européen, après un début de saison compliqué sous les ordres de Zvezdan Mitrovic.

Faire mieux que cette saison

Désormais installé dans la durée, Sasa Obradovic a un objectif clair : permettre à la Roca Team de grandir encore. « Nos ambitions ? Elles seront encore plus élevées que lors de la précédente saison, a-t-il déclaré sur le site internet du club.

Gagner le championnat de France est important pour le club, pour Monaco, pour les fans. Et on doit s’implanter encore plus haut dans le paysage européen en Euroligue. L’année prochaine, mais aussi dans le futur avec les saisons qui suivront. Nous bâtissons un effectif pour conserver ce standing européen acquis cette année. Le top 8 sera bientôt l’objectif minimal à atteindre pour nous, et non plus le but ultime. »