Алексей Федорычев – душа «Монако»

Алексей Федорычев всегда в первом ряду на матчах БК «Монако» (фотография предоставлена Управлением по связям с общественностью)

В интервью телеканалу TVMonaco президент БК «Монако» Алексей Федорычев рассказал о своей карьере, о любви к баскетболу и о своих амбициях на будущее клуба. Чувство гордости, смелые вызовы, человеческие отношения… Бывший футболист трезво оценивает свою роль во главе «Roca Team».

Приехав в Монако в 1992 году, Алексей Федорычев смог наладить прочные связи с Княжеством еще до того, как стал президентом БК «Монако». Изначально его сюда привёл бизнес, связанный с торговлей минеральными удобрениями, который он вёл с тунисскими и марокканскими партнерами. С годами он влюбился в этот город о оценил его потенциал.

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В начале Алексей Федорычев рассказал о своём приезде в Монако: «Это не была любовь с первого взгляда, но я быстро оценил город, его красоту и потенциал. Мой бизнес серьёзно развернулся в 1995 году, три года спустя я принял решение обосноваться в Монако на постоянной основе», объясняет он.

Что касается его любимого места в Монако, он, не колеблясь, отвечает: «Я люблю все места, связанные со спортом. Я покупаю абонементы на стадион уже 30 лет, но с тех пор, как здесь стал процветать баскетбол, баскетбольные залы стали для меня особенно важными местами».

Спорт всегда был в центре его жизни: «Я занимаюсь спортом, чтобы поддерживать физическую форму, и в целом у меня всегда была глубокая любовь к спорту», признается он. Это и побудило его заняться баскетболом.

Футбол был его первым видом спорта, но Алексей Федорычев открыл для себя баскетбол около десяти лет назад, когда его попросили стать спонсором БК «Монако». Он признаёт: «Я не думал, что так увлекусь этим видом спорта, но так случилось».

Вскоре он почувствовал, что всё больше и больше участвует в жизни клуба, особенно после победы в Кубке, знаменательного момента в его карьере. «Когда «Монако» пригласили участвовать в Евролиге после победы в Кубке, это стало поворотным моментом. Я увидел, что это не просто спорт, но и огромный экономический потенциал с правами на вещание, например».

Роль президента – личная ответственность

Алексей Федорычев стал президентом БК «Монако» в 2022 году, но его участие в жизни клуба имеет гораздо более давнюю историю. «Для меня это стало очевидным, когда я купил клуб», вспоминает он. «Когда я что-то покупаю, я не могу оставаться просто сторонним зрителем. Я должен активно участвовать, участвовать на всех уровнях».

Его управление клубом основано на семейной философии: «Игрокам нужно меня видеть, они должны знать, что я здесь ради них. Так я вижу свою роль. Мы – семья, и именно эту ценность мы и должны защищать».

Федорычев называет себя президентом, близким своим игрокам, отцом всей «Roca Team». «Да, этот термин мне подходит. Мне нравится разговаривать с ними, слушать их, поддерживать их. Вот что для меня важно. Когда игрок болеет или переживает трудности, я всегда рядом с ним».

Важность человеческих отношений

Руководство командой основано на доверии и искренности. «У каждого игрока – свой профиль, своя судьба. Это не всегда легко, но это похоже на отношения отца и ребёнка. Я никогда не рвал отношения с игроками, даже после их ухода. Я до сих пор поддерживаю с ними связь».

Это выражается в реальной человеческой поддержке, например, когда он отвёз больного игрока в клинику и оставался там с ним, пока тот не выздоровел. «Я здесь ради них, я никогда их не бросаю», уверяет он.

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Любовь к командному виду спорта

Повседневная жизнь профессионального баскетбольного клуба состоит из трансферов игроков. Отношения иногда бывают сложными, и не всегда легко справляться с уходами, особенно когда ты близок к игрокам. «Это всегда сложно, особенно когда речь идет о таких игроках, как Джордан Лойд», признается Федорычев, у которого с ним особая связь.

«Я рад, что он вернулся, но в какой-то момент ему пришлось уйти. Мы вместе строили этот клуб, и всегда тяжело видеть, как уходит игрок, с которым у нас было так много общего», признается он.

Возвращение Джордана Лойда: семейная история

Возвращение Джордана Лойда в «Монако» – знаменательный момент. «Я хорошо знаю этого игрока, я следил за его развитием, и он всегда активно участвовал в проекте «Монако». Я рад, что он вернулся. Мы проделали большую работу, чтобы это случилось, и я убежден, что он отдаст всё ради «Монако»».

Президент не скрывает, что ему странно было видеть Джордана играющим за тель-авивский «Маккаби», но «в спорте всякое бывает. Я не винил его, это было просто решение «Маккаби». Мы тогда не успели подписать с ним контракт, но это не страшно, главное, что он снова с нами».

Амбиции и видение БК «Монако»

Федорычев по-прежнему смотрит в будущее решительно с оптимизмом. «Целью «Монако» остаётся движение вперед, стремление к самым высоким вершинам в Европе и, конечно же, титулы. Конкуренция становится всё более тесной, но у нас – сильные игроки, каждый из которых обладает уникальным характером. В них живёт воля к победе».

Титул в Евролиге остаётся для клуба мечтой. «Трудно поставить точную цель, но амбиция – в том, чтобы всегда идти дальше и выигрывать каждый матч. У нас есть игроки с соревновательным менталитетом».

На сезон 2024–2025 годов поставлены сложные задачи. «Мы хотим выйти в плей-офф Евролиги и, конечно, пройти как можно дальше. Но самое главное – сохранить стабильность и доказать, что «Монако» – великий клуб, как во Франции, так и в Европе».

Президент с исполнительным директором БК «Монако» Олексием Ефимовым

Светлое будущее «Roca Team»

Сезон 2024–2025 годов обещает быть напряжённым, амбиции – всё выше и выше. «Впереди – много матчей, много вызовов. У нас есть четкая цель: завоёвывать титулы. Для этого все игроки должны быть в добром здравии, мы должны оставаться сосредоточенными на нашей цели».

БК «Монако» под руководством Алексея Федорычева продолжает смотреть в будущее с уверенностью и амбициями. Единая команда с сильными человеческими ценностями и общей мечтой – покорить Европу.

««Монако» – это семья, и наша цель – оставаться едиными для победы», убеждённо заключает он.

Фотографии: БК «Монако». Фотографии с матча за титул чемпиона Франции 2024 года.

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