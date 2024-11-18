Алексей Федорычев – душа «Монако»
В интервью телеканалу TVMonaco президент БК «Монако» Алексей Федорычев рассказал о своей карьере, о любви к баскетболу и о своих амбициях на будущее клуба. Чувство гордости, смелые вызовы, человеческие отношения… Бывший футболист трезво оценивает свою роль во главе «Roca Team».
Приехав в Монако в 1992 году, Алексей Федорычев смог наладить прочные связи с Княжеством еще до того, как стал президентом БК «Монако». Изначально его сюда привёл бизнес, связанный с торговлей минеральными удобрениями, который он вёл с тунисскими и марокканскими партнерами. С годами он влюбился в этот город о оценил его потенциал.
В начале Алексей Федорычев рассказал о своём приезде в Монако: «Это не была любовь с первого взгляда, но я быстро оценил город, его красоту и потенциал. Мой бизнес серьёзно развернулся в 1995 году, три года спустя я принял решение обосноваться в Монако на постоянной основе», объясняет он.
Что касается его любимого места в Монако, он, не колеблясь, отвечает: «Я люблю все места, связанные со спортом. Я покупаю абонементы на стадион уже 30 лет, но с тех пор, как здесь стал процветать баскетбол, баскетбольные залы стали для меня особенно важными местами».
Спорт всегда был в центре его жизни: «Я занимаюсь спортом, чтобы поддерживать физическую форму, и в целом у меня всегда была глубокая любовь к спорту», признается он. Это и побудило его заняться баскетболом.
Страсть, рождённая спонсорством
Футбол был его первым видом спорта, но Алексей Федорычев открыл для себя баскетбол около десяти лет назад, когда его попросили стать спонсором БК «Монако». Он признаёт: «Я не думал, что так увлекусь этим видом спорта, но так случилось».
Вскоре он почувствовал, что всё больше и больше участвует в жизни клуба, особенно после победы в Кубке, знаменательного момента в его карьере. «Когда «Монако» пригласили участвовать в Евролиге после победы в Кубке, это стало поворотным моментом. Я увидел, что это не просто спорт, но и огромный экономический потенциал с правами на вещание, например».
Роль президента – личная ответственность
Алексей Федорычев стал президентом БК «Монако» в 2022 году, но его участие в жизни клуба имеет гораздо более давнюю историю. «Для меня это стало очевидным, когда я купил клуб», вспоминает он. «Когда я что-то покупаю, я не могу оставаться просто сторонним зрителем. Я должен активно участвовать, участвовать на всех уровнях».
Его управление клубом основано на семейной философии: «Игрокам нужно меня видеть, они должны знать, что я здесь ради них. Так я вижу свою роль. Мы – семья, и именно эту ценность мы и должны защищать».
Федорычев называет себя президентом, близким своим игрокам, отцом всей «Roca Team». «Да, этот термин мне подходит. Мне нравится разговаривать с ними, слушать их, поддерживать их. Вот что для меня важно. Когда игрок болеет или переживает трудности, я всегда рядом с ним».
Важность человеческих отношений
Руководство командой основано на доверии и искренности. «У каждого игрока – свой профиль, своя судьба. Это не всегда легко, но это похоже на отношения отца и ребёнка. Я никогда не рвал отношения с игроками, даже после их ухода. Я до сих пор поддерживаю с ними связь».
Это выражается в реальной человеческой поддержке, например, когда он отвёз больного игрока в клинику и оставался там с ним, пока тот не выздоровел. «Я здесь ради них, я никогда их не бросаю», уверяет он.
Любовь к командному виду спорта
Повседневная жизнь профессионального баскетбольного клуба состоит из трансферов игроков. Отношения иногда бывают сложными, и не всегда легко справляться с уходами, особенно когда ты близок к игрокам. «Это всегда сложно, особенно когда речь идет о таких игроках, как Джордан Лойд», признается Федорычев, у которого с ним особая связь.
«Я рад, что он вернулся, но в какой-то момент ему пришлось уйти. Мы вместе строили этот клуб, и всегда тяжело видеть, как уходит игрок, с которым у нас было так много общего», признается он.
Возвращение Джордана Лойда: семейная история
Возвращение Джордана Лойда в «Монако» – знаменательный момент. «Я хорошо знаю этого игрока, я следил за его развитием, и он всегда активно участвовал в проекте «Монако». Я рад, что он вернулся. Мы проделали большую работу, чтобы это случилось, и я убежден, что он отдаст всё ради «Монако»».
Президент не скрывает, что ему странно было видеть Джордана играющим за тель-авивский «Маккаби», но «в спорте всякое бывает. Я не винил его, это было просто решение «Маккаби». Мы тогда не успели подписать с ним контракт, но это не страшно, главное, что он снова с нами».
Амбиции и видение БК «Монако»
Федорычев по-прежнему смотрит в будущее решительно с оптимизмом. «Целью «Монако» остаётся движение вперед, стремление к самым высоким вершинам в Европе и, конечно же, титулы. Конкуренция становится всё более тесной, но у нас – сильные игроки, каждый из которых обладает уникальным характером. В них живёт воля к победе».
Титул в Евролиге остаётся для клуба мечтой. «Трудно поставить точную цель, но амбиция – в том, чтобы всегда идти дальше и выигрывать каждый матч. У нас есть игроки с соревновательным менталитетом».
На сезон 2024–2025 годов поставлены сложные задачи. «Мы хотим выйти в плей-офф Евролиги и, конечно, пройти как можно дальше. Но самое главное – сохранить стабильность и доказать, что «Монако» – великий клуб, как во Франции, так и в Европе».
Светлое будущее «Roca Team»
Сезон 2024–2025 годов обещает быть напряжённым, амбиции – всё выше и выше. «Впереди – много матчей, много вызовов. У нас есть четкая цель: завоёвывать титулы. Для этого все игроки должны быть в добром здравии, мы должны оставаться сосредоточенными на нашей цели».
БК «Монако» под руководством Алексея Федорычева продолжает смотреть в будущее с уверенностью и амбициями. Единая команда с сильными человеческими ценностями и общей мечтой – покорить Европу.
««Монако» – это семья, и наша цель – оставаться едиными для победы», убеждённо заключает он.
Фотографии: БК «Монако». Фотографии с матча за титул чемпиона Франции 2024 года.