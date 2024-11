Aleksej Fedoricsev : L’âme de l’AS Monaco Basket

Dans une interview accordée à TVMonaco, le Président de l’AS Monaco Basket, Aleksej Fedoricsev, revient sur son parcours, sa passion pour le basket et ses ambitions pour l’avenir du club. Entre moments de fierté, défis et relations humaines, l’ancien footballeur livre une vision sans filtre de son rôle à la tête de la Roca Team.

Arrivé à Monaco en 1992, Aleksej Fedoricsev a su tisser des liens forts avec la Principauté avant même de devenir président de l’AS Monaco Basket. À l’origine, ce sont des affaires commerciales liées aux engrais minéraux qui l’ont amené ici, en lien avec des partenaires tunisiens et marocains. Mais au fil des années, il est devenu un amoureux de cette ville et de son potentiel.

Publicité

Tout d’abord, Aleksej Fedoricsev raconte son arrivée à Monaco : « Ce n’était pas un coup de foudre immédiat, mais j’ai rapidement apprécié la ville, sa beauté et son potentiel. Mon entreprise a démarré sérieusement en 1995, trois ans plus tard, j’ai pris la décision de m’installer définitivement », explique-t-il.

Quant à son lieu préféré à Monaco, il n’hésite pas avant de répondre : « Tous les endroits liés au sport sont mes favoris. Je suis abonné au stade depuis 30 ans, mais depuis que le basket est devenu plus présent ici, les salles de basket sont devenues des lieux particulièrement importants pour moi ».

Le sport a toujours été au cœur de sa vie : « Je pratique le sport pour maintenir ma forme physique, et j’ai toujours eu un amour profond pour le sport en général », confie-t-il. Ce qui l’a amené à s’impliquer dans le basket.

Si le football a été son premier sport, Aleksej Fedoricsev a découvert le basket il y a une dizaine d’années, lorsqu’il a été sollicité pour devenir sponsor de l’AS Monaco Basket. Il avoue : « Je ne pensais pas que je me prendrais autant de passion pour ce sport, mais c’est ce qui s’est passé ».

Rapidement, il se retrouve à s’impliquer de plus en plus dans le club, notamment après la victoire en Coupe, un moment marquant de son parcours. « Quand Monaco a été invité à participer à l’Euroleague après la victoire en Coupe, cela a été un tournant. J’ai vu que ce n’était pas qu’un sport, mais aussi un immense potentiel économique avec les droits de diffusion, par exemple ».

Le rôle de président : une responsabilité personnelle

Aleksej Fedoricsev est devenu Président de l’AS Monaco Basket en 2022, mais son implication dans le club remonte à bien plus longtemps. « C’est devenu évident pour moi au moment de l’achat du club », se souvient-il. « Quand j’achète quelque chose, je ne peux pas être un simple spectateur. Je dois participer activement, être impliqué à tous les niveaux ».

Sa gestion du club repose sur une philosophie familiale : « Les joueurs doivent me voir, ils doivent savoir que je suis là pour eux. C’est comme ça que je vois mon rôle. Nous formons une famille, et c’est cette énergie-là que nous devons défendre ».

Fedoricsev se décrit comme un président proche de ses joueurs, une figure paternelle pour ceux qui composent la Roca Team. « Oui, ce qualificatif me convient. Je prends du plaisir à discuter avec eux, à les écouter, à les soutenir. C’est ce qui est important pour moi. Quand un joueur est malade ou traverse des difficultés, je suis toujours là pour lui ».

L’importance des relations humaines

La gestion de l’équipe repose sur des relations de confiance et de sincérité. « Chaque joueur a un profil et un destin différents. Ce n’est pas toujours facile, mais c’est comme une relation père-enfant. Je n’ai jamais coupé le contact avec un joueur, même après son départ. Je maintiens toujours un lien avec eux ».

Cela se traduit par un véritable suivi humain, comme ce moment où il a accompagné un joueur malade à l’hôpital et ne l’a pas quitté avant qu’il ne soit rétabli. « Je suis là pour eux, je ne les abandonne jamais », assure-t-il.

Aleksej Fedoricsev et Mike James

Qui est vraiment Aleksej Fedoricsev, le président de l’AS Monaco Basket ?

L’amour du sport collectif

Le quotidien d’un club de basket professionnel est fait d’arrivées et de départs. Les relations sont parfois complexes, et il n’est pas toujours facile de gérer des départs, surtout quand on est proche des joueurs. « C’est toujours difficile, surtout pour quelqu’un comme Jordan Loyd », confie Fedoricsev, qui a un lien particulier avec lui.

« Je suis heureux qu’il soit revenu, mais il y a eu un moment où il a dû partir. Nous avons bâti ce club tous ensemble, et c’est toujours dur de voir partir un joueur avec qui on a partagé tant de choses », confie-t-il.

Retour de Jordan Loyd : une histoire de famille

Le retour de Jordan Loyd à Monaco est un moment marquant. « C’est un joueur que je connais bien, j’ai vu son évolution et il a toujours été impliqué dans le projet Monaco. Je suis ravi qu’il soit de retour. Nous avons travaillé dur pour que cela se fasse et je suis convaincu qu’il donnera tout pour Monaco ».

Le Président n’a pas caché qu’il avait trouvé étrange de voir Jordan jouer pour Maccabi Tel-Aviv, mais « ce sont des choses qui arrivent dans le sport. Je ne lui en ai pas voulu, c’est simplement une décision du Maccabi. Nous n’avons pas été assez rapides pour signer son contrat, mais ce n’est pas grave, ce qui compte, c’est qu’il soit de retour avec nous ».

Les ambitions et la vision de l’AS Monaco Basket

Fedoricsev reste résolument optimiste pour l’avenir. « L’objectif pour Monaco reste de continuer à aller de l’avant, de viser les plus hauts sommets en Europe, et bien sûr, de remporter des titres. La compétition est de plus en plus intense, mais notre équipe est composée de joueurs forts, chacun avec un caractère unique. Ils ont la volonté de gagner ».

Le titre en Euroleague reste un rêve pour le club. « Il est difficile de fixer un objectif précis, mais l’ambition est de toujours aller plus loin et de gagner chaque match. Nous avons des joueurs qui ont cette mentalité de compétiteur ».

Pour la saison 2024-2025, les objectifs sont élevés. « Nous voulons être présents dans les playoffs de l’Euroleague, et bien sûr, aller aussi loin que possible. Mais ce qui est le plus important, c’est de maintenir cette stabilité et de prouver que Monaco est un grand club, à la fois en France et en Europe ».

Le Président aux côtés du Directeur exécutif de l’AS Monaco Basket, Oleksiy Yefimov

Un avenir prometteur pour la Roca Team

La saison 2024-2025 s’annonce intense, avec des ambitions toujours plus hautes. « Il y a beaucoup de matchs à venir, beaucoup de défis. Nous avons un objectif clair : remporter des titres. Pour cela, il faudra que tous les joueurs soient en bonne santé, et que nous restions concentrés sur notre objectif ».

L’AS Monaco Basket, sous la présidence d’Aleksej Fedoricsev, continue de se projeter vers l’avenir avec confiance et ambition. Une équipe unie, avec des valeurs humaines fortes, et un rêve commun : conquérir l’Europe.

« Monaco, c’est une famille et notre objectif est de rester unis pour gagner », conclut-il avec conviction.

Crédits photos : AS Monaco Basket. Photos prises lors du titre de Champions de France 2024.

Aleksej Fedoricsev : Dans l’enfer d’un présumé raid commercial