Кто же такой на самом деле Алексей Федорычев, президент БК «Монако»?

Алексей Федорычев – всегда в первом ряду на матчах Roca Team (Фото © Дирекция по связям)

Возглавив БК «Монако», Алексей Федорычев (67 лет) стал гарантом успеха клуба и видным лицом в Княжестве. Портрет.

Трудно, даже невозможно не заметить, как он вскакивает с места во время матчей, в непосредственной близости от площадки. Алексей Федорычев не просто смотрит матчи. Он ими живет.

Олексий Ефимов, генеральный менеджер БК «Монако», тому главный свидетель. «Президент хлопает меня по колену во время матчей, потому что он всегда активно болеет за команду и всегда очень эмоционален, – с улыбкой рассказывает он. ­ – Хорошо, что на выездных матчах я сижу по другую сторону от него, а то у меня уже, наверное, были бы синяки на одном колене!»

Надо отметить, что с тех пор, как основатель компании Fedcom, которая специализируется на торговле удобрениями и сырьем, пришел в баскетбол, он проникся глубокой любовью к оранжевому мячу. И это – бывший профессиональный футболист российского клуба «Зоркий» в 70-е годы!

Господин Федорычев, несомненно, одна из самых сильных личностей, с которыми мне доводилось общаться. То, что обычные люди считают мечтой, для него – долг. Это настоящий лидер. Олексий Ефимов, генеральный менеджер БК «Монако»

«Он влюбился в баскетбол с первого же матча, на котором присутствовал, рассказывает Олег Петров, нынешний генеральный директор компании Fedcom Media, подружившийся с президентом БК «Монако», когда сам был вице-президентом ФК «Монако». Именно с того дня он и решился крупно инвестировать в этот спорт.»

Портрет. Олексий Ефимов — идейный вдохновитель БК «Монако»

Олексий Ефимов хорошо помнит тот матч – с болонским «Виртусом» в Кубке Европы: «В перерыве господин Федорычев мне сказал: «У меня нет опыта в баскетболе, но я вижу, кто творит чудеса на площадке». Речь шла о Милоше Теодосиче. «Если я когда-нибудь займусь баскетболом, я хочу творить настоящие шедевры»».

Спустя несколько лет его шедевр почти готов. Первый титул чемпиона Франции, первый Кубок Франции, историческое третье место в Евролиге… БК «Монако» уже прошел все победные этапы под руководством Алексея Федорычева, президента клуба с января 2022 года.

Fedcom Media и Skweek поднимут имидж баскетбола

Кто бы мог поверить в такой стремительный взлет? Мало кто… Но сам он верил! «Два года назад он заявил, что мы якобы нацелены на финал четырех в Евролиге, рассказывает генеральный менеджер БК «Монако».

В крайне корректной и благожелательной форме я ответил ему, что достичь этой цели маловероятно. Через год он мне напомнил: «Помнится, ты в это не верил…» Господин Федорычев, несомненно, одна из самых сильных личностей, с которыми мне доводилось общаться. То, что обычные люди считают мечтой, для него – долг. Это. настоящий лидер».

Алексей Федорычев с Князем Альбером II и Олексием Ефимовым (Фото © Дирекция по связям)

Вот уже несколько месяцев, как лидер поставил перед собой новую «невыполнимую» задачу: сделать из баскетбола спорт международного масштаба, категории, в которой сегодня царствует футбол.

«Когда я ушел из ФК «Монако», господин Федорычев предложил мне место генерального директора компании Fedcom Media, вспоминает Олег Петров. Я не раздумывал ни секунды. Это исключительный человек, дальновидный и очень амбициозный».

Fedcom и Монако – давняя история

Со своей компанией Fedcom Media (филиалом группы Fedcom, который занимается инновациями в мире спортивных СМИ) уроженец Красногорска превратил рынок прав на трансляцию баскетбольных матчей по телевидению в свой новый козырь. «В спорте вы либо в гуще событий и активно работаете, либо остаетесь сторонним наблюдателем и выбрасываете деньги на ветер», – заявил он изданию L’Équipe.

Запустив стриминговую платформу Skweek, бизнесмен получил права на трансляцию матчей Евролиги и Кубка Европы, а теперь и матчей чемпионата Франции. Он явно не скрывает свое стремление участвовать в судьбе французского баскетбола.

«Он всегда был первым на всех рынках и во всех областях промышленности, где он выступал бизнесменом, – замечает Олексий Ефимов. – Я уверен, что он ставит важные задачи перед Skweek».

Это позитивный человек, он всегда в хорошем настроении и всегда доступен. Его дверь всегда открыта. Олег Петров, генеральный директор компании Skweek

Алексей Федорычев находился в списке Forbes самых богатых людей России в 2006 году и параллельно со своей деятельностью всегда инвестировал в спорт.

В декабре 1994 года он зарегистрировал свою компанию Fedcom в Монако. Предприниматель продавал на международных рынках серу концерна Астраханьгазпром, а Fedcom инвестировала в спорт, выступая спонсором футбольных клубов Франции, включая «Монако». На протяжении почти 25 лет этот спонсор, ставший культовым, украшал диагональ футболок красно-белых.

Со временем это активное шефство над футбольными клубами и его связи в Восточной Европе вызвали подозрения у французских правоохранительных органов. Но никаких обвинений ему предъявлено не было. В 2002 году Алексей Федорычев выступил кандидатом на контрольный пакет акций ФК «Монако» за 100 миллионов евро.

Князь Ренье III не одобрил его кандидатуру, как сообщало издание Le Parisien, потому что французские спецслужбы подозревали тогда, что компания Fedcominvest «является официальной вывеской организованной преступности в Восточной Европе».

Сергей Дядечко передает бразды правления Алексею Федорычеву в январе 2022 года (Фото © Дирекция по связям – Микаель Алези (Michael Alesi)

Русско-венгерский бизнесмен всегда объяснял, что эти обвинения не обоснованы и что он просто хотел помочь ФК «Монако».

После той неудачной попытки Алексей Федорычев стремился увеличить свое присутствие в мире футбола, из которого он сам и вышел. В 2004-2007 годах его структуры держали контрольный пакет акций московского клуба «Динамо» из российской премьер-лиги.

В сезоне 2005 года в этом клубе появились именитые игроки, в частности бразильцы и португальцы. За московское «Динамо» выступали Тьягу Силва, Манише, Коштинья.

Но через два года гражданин Венгрии оставил клуб с многомиллионными долгами. При этом компания Fedcom оставалась основным спонсором ФК «Монако» в трудные для клуба годы, до прихода Дмитрия Рыболовлева, который вывел команду на первый план (в 2017 году ФК «Монако» стал чемпион Франции).

Спортивный, увлеченный, амбициозный и доброжелательный

Тем временем Алексей Федорычев познакомился с Олегом Петровым, вице-президентом ФК «Монако» в 2019-2023 годах.

Олег Петров стал его близким другом и не скрывает свое восхищение основателем Fedcom. «Это позитивный человек, он всегда в хорошем настроении и всегда доступен. Его дверь всегда открыта». Он даже лично принял в своем доме Майка Джеймса, когда в марте этого года его отстранили «за нарушение внутренних правил клуба».

У Алексея Федорычева двое детей, и к своим игрокам он относится по-отцовски. «Это уникально, он общается с игроками, как со своими детьми, – рассказывает Олексий Ефимов. – Когда надо, он им помогает, дает советы. В трудные минуты он поднимает им настроение. А если надо, может и указать на их ошибки».

Олег Петров: «Ничто не мешает чемпионату Франции стать лидером европейского баскетбола»

Игроки ценят бизнесмена, который регулярно появляется в раздевалках Roca Team, чтобы поделиться с ними своей энергией. «Он осознает свою роль и не раздает инструкции. Господин Федорычев доверяет сотрудникам и делегирует большие полномочия профессионалам».

Он сам – человек спортивный, «бегает и плавает практически каждый день». Рабочий день Алексея Федорычева начинается рано, а в обед он встречается со своими сотрудниками и друзьями.

Но мысли о баскетболе его никогда не оставляют надолго. «Он следит за всеми соревнованиями, не только за матчами Roca Team, – утверждает Олег Петров. – Я же говорю вам, он человек увлеченный…». И это увлечение заразительно, оно охватило все Княжество.