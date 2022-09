Le groupe Fedcom, déjà actionnaire majoritaire de l’AS Monaco Basket, vient de lancer une plateforme de streaming afin de retransmettre les rencontres d’Euroleague cette saison.

Acteur incontournable, Aleksej Fedoricsev poursuit son investissement dans le basket européen. Président de l’AS Monaco Basket, principal sponsor du club avec sa société Fedcom, le patron du groupe spécialisé dans les céréales et les engrais vient de se lancer dans un nouveau défi : l’acquisition exclusifs des droits de diffusion en France et à Monaco des matchs d’Euroleague et d’Eurocup.

LIRE AUSSI : Entièrement rénovée et agrandie, la salle Gaston-Médecin se dévoile au grand jour

La nouvelle plateforme pour ne rien manquer de l’Euroleague a déjà un nom : « Skweek ». Pour 7,99 euros par mois ou 69,99 euros par an (avec une offre de lancement à 49,99 euros jusqu’à la fin du mois d’octobre), les abonnés de la plateforme de streaming pourront avoir accès à tous les matchs des deux compétitions, soit 450 matchs entre les deux compétitions européennes.

Une rencontre par journée d’Euroleague et d’Eurocup seront d’ailleurs proposées gratuitement. « Skweek », qui tire son nom « du son emblématique et universel des chaussures grinçant sur le parquet », proposera également des commentaires en français et des émissions avant et après les matchs. Parmi les consultants vedettes, on retrouvera David Cozette et Ali Traore, qui avaient commenté l’Euroleague la saison dernière sur Monaco Info.

LIRE AUSSI : L’AS Monaco Basket prête à faire une entrée fracassante dans la cour des grands ?

Stephen Brun, Maximilien Le Liard, Niels Onimus, Pape-Philipe Amagou, Simon Darnauzan, Cédric Ferchaud et Laurent Legname feront aussi partie de l’aventure. En plus de « Skweek », Monaco Info continuera de diffuser les matchs d’Euroleague de la Roca Team, comme la saison dernière.