Partenaire historique de l’AS Monaco, dont le propriétaire est Aleksej Fedoricsev, président de l’AS Monaco Basket depuis janvier 2022, la société Fedcom aurait racheté les droits de l’Euroleague et de l’Eurocup selon le journal L’Équipe.

Déjà partenaire majeur de l’Euroleague et actionnaire majoritaire de l’AS Monaco Basket, Fedcom accentue encore un peu plus sa présence dans le monde du basket-ball.

Détenus la saison dernière par la Chaîne L’Equipe, les droits de l’Euroleague, mais aussi de l’Eurocup, ont été rachetés par Fedcom, pour le territoire monégasque, mais aussi français. La durée du contrat serait de quatre ans.

Une plateforme numérique à l’étude

Si le montant des droits n’a pas été dévoilés, les nouveaux détenteurs auraient pour ambition « de mettre sur pied une plateforme numérique comme support privilégié de diffusion. »

Pour ce qui est de du dispositif de diffusion, le nouveau propriétaire des droits TV voudrait frapper fort, avec pour chaque rencontre à domicile de la Roca Team et de l’ASVEL dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, le déploiement « d’un dispositif conséquent en termes de production, avec des plateaux d’avant et d’après-match, ainsi que deux commentateurs présents physiquement à chaque rencontre. »

LIRE AUSSI : L’AS Monaco Basket prête à faire une entrée fracassante dans la cour des grands ?

Toujours selon L’Équipe, Fedcom avait également formulé une offre pour racheter les droits du championnat de France. Mais c’est bien BeIN Sports qui a eu les faveurs de la Ligue Nationale de Basket (LNB) pour diffuser la Betclic Élite.