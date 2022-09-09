По информации издания L’Équipe давний партнер БК «Монако» – компания FedCom – во главе с Алексеем Федорычевым, президентом БК «Монако» с января 2022 года, купила права на трансляцию матчей Евролиги и Кубка Европы.

Один из основных партнеров Евролиги и владелец контрольного пакета акций БК «Монако», FedCom укрепила свои позиции в мире баскетбола.

В прошлом сезоне права на трансляцию матчей Евролиги и Кубка Европы принадлежали каналу L’Equipe. Сегодня FedCom выкупила эти права на территории Монако и Франции. По данным издания контракт заключен на четыре года.

Вариант цифровой платформы

Сумма следки неизвестна, но новые правообладатели собираются «сделать цифровую платформу основным форматом трансляций».

Что касается средств трансляции, то для каждого домашнего матча Roca Team и ASVEL в самом престижном европейском соревновании новый правообладатель предусмотрит «мощный продьюсерский арсенал, включая телепередачи до и после матчей и двух комментаторов на месте каждой встречи».

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По данным издания L’Équipe FedCom также вышла с предложением покупки прав на трансляцию чемпионата Франции. Но высшая баскетбольная лига Франции (LNB) уступила эти права сети каналов BeIN Sports.