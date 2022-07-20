АНАЛИЗ. В продолжение многообещающего сезона с новым финалом на чемпионате Франции и, особенно, четвертьфиналом в Евролиге в этом сезоне «Roca Team» ведет исключительный меркато с бюджетом около 20 миллионов евро. Мечты с размахом.

Как быстро идет время! Скоро уже десять лет, как Сергей Дядечко купил БК «Монако». Что сказать о пройденном пути? Взлеты, титулы и, особенно, амбиции, уверенные и постоянно растущие.

После трех Кубков лидеров (Leaders Cup 2016, 2017 и 2018) и Кубка Европы (EuroCoupe 2021) «Roca Team» решила пополнить свою витрину трофеев с заветной конечной целью: титул чемпиона Франции. В этом сезоне титул опять выскользнул из рук монегасков, уже в четвертый раз в истории клуба (1950, 2018, 2019, 2022).

Бюджет растет

Размышляя о стремлениях клуба, Олексий Ефимов признает: «Безусловно, нам не хватает титула чемпиона Франции, и мы хотим его завоевать. В прошлом сезоне мы так высоко подняли планку на Евролиге, что теперь уже очень трудно оставаться на том же уровне, особенно учитывая тот факт, что большинство команд увеличили свои бюджеты, чтобы составить более конкурентоспособные коллективы. Мы ставим перед собой задачу снова выйти в плей-офф.»

В настоящее время рабочие недели Олексия Ефимова заняты трансферным рынком / © БК «Монако»

С бюджетом, на сегодняшний день оцененным в 20 миллионов евро против (уже рекордных) 14 миллионов евро в прошлом сезоне, БК «Монако» и Алексей Федорычев подкрепили свои амбиции соответствующими средствами. Без излишков и с находчивостью, как уточняет генеральный менеджер клуба.

«Roca Team» стала самой известной баскетбольной маркой во Франции, опережая «ASVEL» и «Лимож» Олексий Ефимов

«Алексей Федорычев полностью вовлечен в этот проект и готов увеличить свой финансовый вклад, уверяет он. Правительство Монако также оказывает нам огромную поддержку, но по правилам честной финансовой игры Евролиги акционеры клубов не могут вносить больше половины общего бюджета. Поэтому мы работаем над созданием коммерческого отдела, задачей которого будет увеличение доходов клуба.»

Такое увеличение доходов может поднять «Монако» по иерархической лестнице богатейших клубов Евролиги. В прошлом сезоне БК «Монако» занимал четырнадцатое место по бюджету из восемнадцати клубов, участвовавших в соревновании. Это место не помешало «Roca Team» выйти в четвертьфинал при первом же участии в Евролиге.

Заманчивое пополнение

«За последние двенадцать месяцев мы сменили статус «безымянной» команды на статус кандидата в Финал четырех Евролиги, объясняет Олексий Ефимов. Наша яростная битва в четвертьфинале с БК «Олимпиакос» вызвала огромный интерес во Франции (4 миллиона телезрителей в общей сложности, прим. ред.) и во всей Европе. По последним потребительским отчетам «Roca Team» стала самой известной баскетбольной маркой во Франции, опережая «ASVEL» и «Лимож». А это – два исторических клуба во Франции.

Майк Джеймс, звезда в Монако / © БК «Монако»

Интерес публики к клубу в этом сезоне должен возрасти. После прихода американской звезды Майка Джеймса, позволившего клубу расправить крылья и ворваться в медийный вихрь, новое звездное пополнение «Roca Team» может снова усилить блеск команды. Набрав Эли Окобо, Джордана Лойда, Джона Брауна и Джарона Блоссомгейма, руководители БК «Монако» нанесли сильный удар соперникам. И это еще не все!

Контракт с Эли Окобо, который был в центре внимания «Барселоны», «Реал Мадрида» и «Фенербахче», явно свидетельствует о том, что мы стремимся укрепить состав команды высококлассными игроками, подготовленными на месте. Олексий Ефимов

«В прошлом сезоне для нас единственным шансом остаться в Евролиге было пройти в финал («Roca Team» смогла участвовать в соревновании, выиграв Кубок Европы, т.к. клуб не имел постоянного спецприглашения как ASVEL). Поэтому мы рискнули подписать контракты с десятью легионерами, напоминает генеральный менеджер, который теперь нацелен скорее на набор местных игроков.

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Мы ищем наилучший баланс между легионерами и игроками, подготовленными на месте. Контракт с Эли Окобо, самым ценным игроком французских финалов, который был в центре внимания «Барселоны», «Реал Мадрида» и «Фенербахче» явно свидетельствует о том, что мы стремимся укрепить состав команды высококлассными игроками, подготовленными на месте.»

Устойчивый проект

Политика набора игроков будет сопровождаться политикой последовательности, как о том свидетельствует продление еще на три сезона контракта тренера Саши Обрадовича, режиссера-постановщика побед клуба, и Майка Джеймса.

«Мы полностью доверяем Саше Обрадовичу, заявляет «архитектор» «Roca Team». Саша уже второй раз берет команду в разгар сезона и успешно выправляет ее ситуацию! Он полностью привержен «Roca Team» и Княжеству Монако. У Саши красно-белое сердце и монакская основа.»

Саша Обрадович останется надолго / © БК «Монако»

Та же стратегия применима теперь и к игрокам. «Раньше нас критиковали за то, что по окончании каждого успешного сезона мы не могли удержать наших основных игроков. Думаю, сам факт того, что Майк Джеймс остается с нами на долгий срок, ясно дает понять всему сообществу, что нам в команде нужна последовательность. Наша рыночная стратегия будет строиться на долгосрочных контрактах с игроками.»

Нам в команде нужна последовательность. Наша рыночная стратегия будет строиться на долгосрочных контрактах с игроками Олексий Ефимов

Явная стабильность скоро обернется постоянным участием в Евролиге. БК «Монако» так близок к этой драгоценной и магической цели! «Глобальная задача – стать акционером Евролиги, но сначала надо добиться спецприглашения на несколько лет, заявляет Олексий Ефимов.

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Для этого мы должны показать, что «Монако» – прочный и устойчивый проект с планом долгосрочного спортивного, экономического и инфраструктурного развития.» Вот и падет последнее препятствие на пути к спецприглашению в Евролигу!

«В сентябре мы сможем принимать болельщиков в спортзале на 5 000 мест. Это избавит нас от любого конфликта с Евролигой по обязательной минимальной вместительности зала. Правительство Монако творит настоящие чудеса. «Roca Team» тоже. А ведь это – только начало!