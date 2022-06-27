«Монако Баскет» проиграл в пятом матче финала чемпионата Франции в субботу вечером против «АСВЕЛа» (84-82).

Это жестокий сценарий, который оставит Roca Team с огромным сожалением. После трех неудач в финалах (1950, 2018, 2019), монегаски уступили в пятом матче сумасшедшей финальной серии, хотя, казалось, БК «Монако», как никогда готов выиграть первый титул чемпиона Франции в своей истории.

После осторожной первой четверти, в которой полностью доминировал «АСВЕЛ» (26-13), как и в прошлой игре на арене «Гастон Медсен», партнеры Альфа Диалло (12 очков) вернулись в игру и выиграли во второй (17-20), в третьей (11-20), а затем и в четвертой четверти (21-22), во многом благодаря действиям Майка Джеймса.

Поражение в овертайме

До этих пор испытывая трудности, американская звезда Майк Джеймс забросил два трехочковых и, таким образом, впервые в игре вывел свою команду вперед. Однако, в последние минуты встречи, когда подопечные Саши Обрадовича считали секунды до заветной победы, Эли Окобо (21 очко) сравнял счет, переведя игру в овертайм.

Удача не улыбнулась монегаскам в овертайме, которые пропустили за две секунды до конца. Дуэйн Бэкон не смог реализовать последнюю атаку, потерял мяч и позволил «АСВЕЛу» выиграть третий подряд титул чемпионов Франции.

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«Между двумя командами не было большой разницы, игра могла пойти в любую сторону», — сказал Дуэйн Бэйкон (14 очков). «Это был тяжелый матч, который вызывает в нас досаду. В следующий раз мы должны быть лучше».

Дойдя до финала чемпионата Франции и четвертьфинала Евролиги, БК «Монако» провел сложный и напряженный сезон, который оставляет большие надежды на следующий.

Серия: 3-2

«АСВЕЛ»/»Монако»: 74-82

«АСВЕЛ»/»Монако»: 91-54

«Монако»/»АСВЕЛ»: 83-80

«Монако»/»АСВЕЛ»: 68-85

«АСВЕЛ»/»Монако»: 84-82