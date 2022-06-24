В среду вечером на арене «Гастон Медсен» у БК «Монако» была возможность завершить эту финальную серию, одержав первый титул в своей истории. Не добившись успеха, монегаски проиграли (68-85) против крепкой команды «АСВЕЛ».

Результат матча: 68-85

Возможно, монегаски не справились с давлением. В шаге от того, чтобы войти в историю БК «Монако» и завоевать первый титул чемпионов Франции на глазах у родной публики, монегаски полностью провалили начало встречи.

Команда Майка Джеймса не преуспела в реализации. Монегаски начали проигрывать 0-7 и закончили первую четверть с разницей в 13 очков в пользу «АСВЕЛа». У соперника отличился Эли Окобо, заработав 7 очков в первой четверти.

В начале второй четверти подопечные Саши Обрадовича под натиском Майка Джеймса (см. ниже) попытались оказать сопротивление, вернувшись к разнице в семь очков в пользу «АСВЕЛа». Однако, Уильям Ховард доставил немало проблем «Монако» отличившись двумя трехочковыми (2/2).

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Доминируя в подборах, особенно в обороне, игроки «Монако» логично ушли на перерыв с отставанием (28-41). Во второй половине «АСВЕЛ» продолжил играть в свою игру против «Монако», неспособного реагировать, как и во второй игре на арене «Астробаль» (91-54).

Уступая 39-63 в заключительной четверти, «Монако» так и не смог вернуться в игру, несмотря на позднее оживление за несколько минут до конца встречи, что позволило «АСВЕЛу» выиграть свой второй матч в финальной серии чемпионата Франции.

Для того чтобы завоевать свой первый титул чемпионов Франции, монегаскам предстоит побороться в субботу вечером (20:00) на арене «Астробаль». «Монако» удалось совершить подвиг в первом матче. Сейчас им придется повторить этот подвиг.

Игрок матча: Майк Джеймс набирает 30 очков

В этой четвертой игре финальной серии ему очень долго не давались трехочковые, прежде чем он забросил два подряд в конце игры (2/8). По итогу Майк Джеймс забросил больше всех в этой игре (34 очка) за Roca Team.

Именно он пытался начать камбэк монегасков во второй четверти. Но безуспешно. Наряду с ним Дуэйн Бэйкон также не добился успеха за кольцом (0/2), но все же сумел набрать 10 очков и совершить 4 подбора в целом робкой в атакующем плане команде Roca Team.

Цитата: «Будет сложно, но у нас еще есть последний шанс».

Лео Вестерманн: «Я не хочу зацикливаться на этом матче. Давление? Давление должно оказывать положительное влияние. В этой команде происходят необъяснимые вещи. «АСВЕЛ» возмутительно преобладал над нами по подборам. Пятая встреча? Будет сложно. Все будет сводиться к деталям. Но у нас еще есть последний шанс выиграть титул».

Счет в серии: 2-2

«АСВЕЛ»/»Монако»: 74-82

«АСВЕЛ»/»Монако»: 91-54

«Монако»/»АСВЕЛ»: 83-80

«Монако»/»АСВЕЛ»: 68-85

«АСВЕЛ»/»Монако»: 25/06 (20:30)