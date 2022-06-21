«Монако Баскет» обыграл «АСВЕЛ» в понедельник вечером на арене «Гастон Медсен» (83-80) в рамках 3-й игры финала чемпионата Франции.

Сейчас монегаски находятся всего в одном шаге от своего первого титула чемпионов Франции. Подняв голову после пощечины, полученной на арене «Астробаль» во втором матче, подопечные Саши Обрадовича сделали еще один шаг на пути к долгожданному титулу.

Команда Майка Джеймса (23 очка) вышла вперед с существенной разницей во второй четверти (23-13). Ценное преимущество, которое монегаски сохранили во второй половине встречи, несмотря на возвращение в игру «АСВЕЛа», благодаря усилиям Эли Окобо (27 очков).

Четвертый матч, который обещает быть очень жарким

«Мы немного нервничали, но провели хороший первый тайм», — сказал после матча Саша Обрадович. «Я думаю, что обе команды играли на очень высоком уровне. Это отличная реклама для французского баскетбола. Мы должны хорошо восстановиться и быть готовыми к четвертой игре. «АСВЕЛ» очень силен в начале игры, поэтому нам нужно будет хорошо начать».

В среду вечером (20:30) у «Монако Баскет» есть прекрасная возможность выиграть свой первый чемпионат Франции на глазах у родной публики. Момент, который навсегда останется в анналах истории.